市府要求台鐵同步誤點訊息

市長謝國樑拜會台鐵基隆站，建立台鐵與市府即時資訊聯繫平台。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

針對上週台鐵列車因突發事件，造成大幅誤點，影響基隆、雙北通勤族權益。基隆市長謝國樑八日中午偕同立法委員林沛祥秘書黃申棟、台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安、交通處副處長黃詩涵等人，前往基隆站與台鐵公司會商精進作法。

謝國樑要求台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平台，以縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。他表示，基隆為高度依賴通勤鐵路運輸的城市，任何班次延誤都會造成民眾不便。台鐵在遇到突發狀況時，除提升調度效率，也必須更快速、透明地對外發布資訊。他提議建立台鐵與市府即時資訊聯繫平台，整合交通處、國道及公路客運業者等單位，讓各方可在第一時間掌握狀況，並同步透過社群平台，如市府官網、市長臉書等多管道發布訊息，協助民眾提前應對。

廣告 廣告

徐天安說，突發事件可能在短時間內湧入一千到二千名旅客需求，站方已與公路客運建立合作模式，但仍需持續精進應變流程。未來將與總公司研議，更有效率的運輸支援機制，以提升調度量能。

林維澤指出，針對重大誤點狀況，台鐵公司正在檢討緊急機制啟動流程，包括縮短基層通報時間、研判是否加開或截短班次，以及評估入線容量等限制。他表示認同謝國樑提出的跨單位資訊平台建置，未來將與市府保持密切聯繫，讓決策更即時、調度更精準。

謝國樑強調，交通運輸是市民每天最直接感受的公共服務，市府將持續與台鐵及公路單位保持密切合作，建立可長期運作的資訊聯繫機制，讓緊急事件中的調度更有效率、資訊更即時透明，確保基隆市民的通勤安全與權益不再因誤點受到影響。