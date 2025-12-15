市府說明騎樓整平推動進度，強調以實際成果回應市民期待。（圖片來源／基隆市政府）

針對外界關心市府推動騎樓整平工程的進度與成果，基隆市政府副發言人鍾明表示，近期市民朋友對於市區騎樓整平提出不同看法，市府予以尊重，也感謝議長童子瑋透過看板方式提醒市民關注相關議題。市府認為，除宣傳之外，更有責任將實際推動情形與數據清楚說明，讓市民充分了解工程現況。

鍾明指出，若以「實際完成施作面積」來看，自103年至111年間，市區騎樓整平累計完成2,402平方公尺；謝國樑市長上任後，市府於112年至113年間，已完成14,624平方公尺，並依分期計畫推動第一至第三期工程。後續工程亦已納入年度整體規劃，目前仍有21,541平方公尺持續推動中。

廣告 廣告

鍾明強調，工程成果以實際完成量體呈現，相關數據均可查證，並非宣傳用語，而是施政成果的具體展現。對於過去尚未改善的路段，市府也已主動自行編列預算，啟動田寮河周邊路面與騎樓整平工程，逐步補齊市區環境與人行空間品質。

(原始連結)





更多信傳媒報導

集結建議與建言 新創總會創新創業白皮書發表

卓榮泰不副署財劃法 民眾黨痛批「帝制再現」 邁上獨裁者之路

美國企業今年累計裁員117萬人 恐進入「永久裁員」模式的時代

