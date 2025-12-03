市府變摩鐵／同事爆：午休曾撞見2人在車上 情變提告全辦公室看傻

新北市府公務員長期在地下停車場幽會偷情，辦公室同事得知後都相當驚訝。呂健豪攝

新北市府某局處公務員A男及約僱人員B女發生不倫戀長達10年，2人把市府停車場當摩鐵，利用上班日午休時間幽會、嘿咻，直到女方去年翻臉提告男方性侵，才讓這段不倫戀曝光，意外揭發公務員大膽的偷吃行為。有市府知情人士表示，曾在午休時間目睹2人一同在車上，也看過男方開車載女方上班，但壓根沒想到2人竟如此肆無忌憚，敢在人來來往的公務停車場內車震。

這起公務員告同事性侵事件，雙方當事人都不否認10年來頻繁在市府停車場車震的事實。

男方說，這10年來幾乎每個上班日中午，2人都會在停車場車上共進午餐，嘿咻然後小憩休息，等午休時間結束，再上樓返回辦公室繼續上班，男方甚至為了撇清性侵指控，多次向檢察官表明「(車震)次數多到數不清」。

至於提告的女方則是指證歷歷，聲稱10年來男方都會藉口討論公事，邀她到市府地下停車場的車上吃午餐，5年前男方曾在車上性侵她一次，但她礙於對方工作權勢，且男方當時曾幫丈夫(後來離婚)找工作，因此不敢聲張，沒想到後來男方又接連在車上性侵她2次。

婚外情傳言曾是辦公室八卦 女方已換單位

知情人士透露，女方已離開該局處很久了，轉任市府其他單位擔任約聘僱人員，2人應無業務上往來，事實上2人婚外情傳言，過去也曾在局裡鬧得沸沸揚揚，幾乎人盡皆知，雖然男方婚外情有錯，但該名人士直言「女方問題很大！」

不具名人士指出，B女過去行事作風就頗具爭議，而且給人攀附權貴觀感，過去甚至曾因在電梯巧遇某局處局長，直接在對方臉書留言大讚對方「很帥」，也曾借調至某高層辦公室代理秘書後拒絕歸建。

2人交往期間，女方曾在臉書社團發文多次檢舉男方，甚至揭露2人不尋常的關係，似乎想把事情搞大，但後來單位認為事屬私領域，要求男方自行處理。

爆料者也說，過去就曾在午休時間撞見2人「在車上」，不過當時並沒有看見他們在做什麼，後來2人又一起下車，「沒想到竟是利用午休時間飯後運動」，此外，2人也被同事撞見出雙入對，男方多次開車載女方上班，因此2人關係不單純的傳聞早就是「公開的秘密」，只是不知道最後女方竟然告男方性侵，讓人感到不可思議。

