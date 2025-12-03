市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知

新北市政府公務停車場淪為公務員偷情熱區。呂健豪攝

新北市政府某局處2名公務員A男及約僱人員B女，從2014年至2024年發生不倫戀長達10年之久，近5、6年間更直接把市府公務地下停車場當摩鐵，利用午休時間在車上激戰，不料女方翻臉不認人，去年提告A男性侵，但因罪證不足獲不起訴處分。負責停車場管理的新北市秘書處回應，未來將加強巡檢。

據了解，此案男女主角在10年前於同單位一起接業務，疑似擦出愛的火花，2人無視已婚身分開始發展不倫戀，從2014年開始交往至2024年9月。交往期間，2人利用午休時間一起到A男停在市府地下公務停車場的車上共進午餐，順便「飯後運動」，在車上翻雲覆雨後再一起午睡，等午休時間結束才回到辦公室繼續上班。

廣告 廣告

不過原本「打得火熱」的2人，女方卻突然翻臉不認帳，去年突然向檢警報案，提告A男在去年8月29日、9月3日及5日，利用２人在他車上共進午餐後休息的機會，以強吻、撫胸、口交與性交的方式，對她性侵3次得逞。

B女向檢警供稱，雙方原本只是單純同事關係，平常也不會見面，只有外出業務會勘時會同車，「連朋友都稱不上」，但後來男方邀請她中午一起到停車場的車上吃午餐，一開始斷斷續續，到後來幾乎天天去。

女方稱被性侵又被指勾引 奮蒐證提告

女方直指，早在5年前她就曾在車上被A男性侵1次，但因為不知道怎麼採證，加上男方曾幫前夫介紹工作，又與核發執照單位的關係很好，所以不敢得罪對方。

後來B女與前夫離婚時結識徵信業者，對方教她如何採證並要她去驗傷，加上去年6、7月間，她曾傳訊息給A男表示「那件事」是夫妻間的事，他應該要以太太為主而不是找她，她也曾打電話給男方妻子，請她約束丈夫，但卻被A男引導成是自己在勾引男方，還被對方家人打電話痛罵，因為不想背負罵名，才憤而蒐證提告。

但檢方介入調查後卻大翻盤，檢察官從雙方坦承在車上共進午餐的時間、次數，女方自稱第一次遭性侵是在5年前，但她後來又持續與男方共進午餐、上車午休等證詞，認為無法認定男方有違背女方意願發生性行為，反倒是間接認證雙方在市府停車場搞車震長達10年之久，竟然都未被公務單位發現，市府公務停車場慘淪偷情溫床。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

獨家／發明獎爆抄襲！國中生控師偷作品搶冠軍 花縣府硬拗仍保送進全國賽再奪銅

市府變摩鐵／同事爆：午休曾撞見2人在車上 情變提告全辦公室看傻