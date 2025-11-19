市府變選舉牛棚？民進黨團批侯家軍借公務曝光搶占聲量

（記者陳志仁／新北報導）近期市府公開活動中，屢見多位具有參選意向的幕僚身影，包括副發言人及局處秘書等多次亮相，引發外界質疑行政資源是否遭用於替特定人選「暖身造勢」；民進黨新北市議會黨團批評市府行政中立淪為口號，呼籲相關幕僚若已準備參選，就應辭去公職，避免混淆公務與選務的界線。

圖／新北市議會民進黨團總召廖宜琨（右二）批，市府放任「半公務、半選舉」的混搭模式，只會讓辛勤付出的基層公務員感到極大不公平。（資料照，陳志仁攝）

民進黨團總召廖宜琨指出，媒體已多次揭露多名侯市府幕僚的參選布局，從選區、背景到準備程度皆相當明確，但市府仍允許他們在「公務身分」與「政治角色」之間模糊穿梭；強調若確定投入選戰，就應返回基層深耕，而不是持續搭乘市府活動便車，「在各式活動中卡位曝光，根本就是利用市政舞台蹭聲量」。

廖宜琨並提到，侯友宜在2019年總統大選的期間，曾於市政會議中公開的要求事務官恪守行政中立，如今卻讓自家的團隊踩線，形同自己打自己的臉；呼籲既然決心投入選戰，就應坦蕩面對地方、勇敢向選民報告，而不是利用公務身分，把新北市政府當成「選舉牛棚」，行政中立是一條最基本的底線。

副總召蘇錦雄表示，近期活動中某些幕僚的高頻率現身絕非「自然巧合」，而是從拔擢、分派任務、經營社群，到大量借用市府活動素材的一條龍政治包裝；這些人不僅在活動中取得最佳站位，「這根本是一條由行政資源打造的暖身跑道」，呼籲市府立即停止「假公務、真選舉」的模式，讓市政回歸專業。

黨團幹事長山田摩衣則質疑，從副市長、副發言人到基層幕僚紛紛展現參選的起手式，卻仍以公務身分參與活動，顯示侯市府正刻意讓「侯系人馬」深入基層、提高曝光度；她批評，市府大型活動中連市議員都無法上台致詞，但幾位刻意培養的侯家軍幕僚，卻能與市長侯友宜共同亮相，「這就是踩紅線」。

書記長顏蔚慈認為，侯友宜以「世代接力」方式培養參選人早已不是秘密，但公務機關不是政治孵化器；她強調，行政中立是民主制度底線，市府若持續讓特定幕僚利用公職做選舉準備，不僅破壞公平競爭，也讓行政體系陷入派系化風險，呼籲市府應立刻回到中立角色。

