市府迎賓機器人 小白上線導覽

市府導入智慧導覽迎賓機器人，為編號0001市府員工機器人「小白」，不喊累，還可二十四小時服務，每天吸引許多人前往詢問。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

市府來了新員工，不喊累，還可二十四小時工作。邁入科技時代，市府導入智慧導覽迎賓機器人，為編號０００１市府員工機器人「小白」，經測試後，正式上線服務，吸引市府內員工與洽公民眾興趣，平均每天回答三百至四百問題，透過提供創新的科技互動體驗，打造高效便民新服務體驗。

秘書處表示，台南為智慧城市，首次在市府公共服務中導入數位機器人，民眾若欲請機器人服務，請先呼叫「哈囉，小白」，並保持適當距離，適度提高聲量，回復時間約需五至十秒，請民眾耐心等侯。

小白的服務包羅萬象，包括迎賓接待與導引，涵蓋語音問候、路線指引，引導訪客至電梯、樓層或特定辦公室；並提供樓層與辦公室查詢服務，協助民眾即時找到洽公位置。

接下來則為強化業務洽詢支援，方便查詢各局處業務及服務項目，並提供常見問題自動回覆功能，如申辦流程、服務時間與應備文件等。在人力缺乏下，「小白」也將擔任守護天使，在夜間樓層巡檢，包括巡視各樓層夜間燈光是否異常、偵測是否有可疑人員，即時偵測異常並通知警衛人員處理。

秘書處表示，導入智慧導覽迎賓機器人不僅能提升市府服務效率，讓洽公民眾獲得更即時、更便利協助，也展現智慧城市建設成果與願景，讓科技融入市民日常生活，提供更貼心、更高效的智慧便民公共服務，打造以人為本的智慧城市。