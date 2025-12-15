市府：2年整平騎樓1.4萬平方米

基隆市政府主動自行編列預算啟動田寮河周邊的路面與騎樓整平工程。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

針對基隆市區騎樓整平政策推動情況，基隆市政府副發言人鍾明十五日強調政策可以討論但數據必須真實，政策當然也可以做成看板，但市民真正有感的是「有沒有完成」，相較於八年完成二千四百平方公尺，與兩年內就已完成一萬四千六百多平方公尺，數字上的差別不是宣傳而是事實。

鍾明首先感謝議長童子瑋將騎樓整平的議題做成看板宣傳，市府也會持續努力，如果以「實際已完成的施作面積」來看，從一０三年到一一一年，僅完成二千四百零二平方公尺，謝國樑市長上任後，一一二至一一三年，已完成一萬四千六百二十四平方公尺，並依分期計畫，推動第一至第三期工程，後續工程已納入年度規劃，目前仍有二萬一千五百四十一平方公尺待完成。

鍾明說，八年僅完成二千四百０二平方公尺，但兩年卻完成了一萬四千六百二十四平方公尺，後續仍有二萬多平方公尺持續推動中，數字上的差別不是宣傳而是事實，對於過去尚未改善的路段，市府也主動自行編列預算啟動田寮河周邊的路面與騎樓整平工程。