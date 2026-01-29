市庫狂燒…世運主場館開唱不再免錢 高市府承諾：收費辦法今年上路

運發局承諾，未來世運主場館一定會向使用者收費。（翻攝Live Nation Taiwan理想國臉書）

高雄過去幾年舉辦國內外巨星演唱會能見度大增，高雄市長陳其邁甚至透露，世運主場館檔2026檔期早早額滿，藝人想來最快也要排到2027年，但何時開始收費已成為市府需要面對的課題。高雄市議會今（29日）續審運發局的場地設施使用費，多名議員要求市府落實使用者付費原則，避免市庫不斷燒錢。運發局回應，已就世運主場館研擬收費辦法，市政會議通過後就會送議會，承諾未來一定會收場地費。

議員陳麗娜表示，中央雖然指示高市府繼續代管世運主場館，卻不再提供經費，然後高市府舉辦大型演唱會也不收租金，只能一直從公務預算挪用資金維護場館，演唱會固然能助長市長聲譽、讓在地觀光產業受惠，但對高雄市民非常不公平，是種不正常的管理方式。

對此運發局長侯尊堯回應，市府已著手研擬討論演唱會收費辦法，目前送至市政會議，希望今年度世運主場館能開始針對演唱會收費。

議員邱于軒也說，既然中央要高市府繼續代管，希望未來世運主場館的場地設施使用費辦法，可以比照台北市抽成（10％），儘管演唱會有利城市行銷，但不該一直替別人作嫁，實際上市庫已經入不敷出。

邱于軒強調，不能拿「這樣就沒有演唱會經濟」來情勒，因為演唱會經驗若要靠市府金費大量支撐，代表結構需要調整，這個模式才能長久。大家都贊成演唱會經濟，但狂燒市庫不該成為常態，搞到連交通局要編列100萬元發加班費。

議員李雅靜也附和，直言世運主場館演唱會行之有年，都沒有收場地費，如今有了行銷成果，是時候研議收費辦法，不能全靠市府預算支撐。

侯尊堯重申，世運主場館的場地設施使用費辦法，運發局研擬已告一段落，很快就會送市政會議，就待程序走完。侯尊堯承諾，未來一定會向使用者收費；至於今年演唱會是否適用收費辦法，侯尊堯說今年演唱會多半集中下半年，盡速推動都來得及納入。

