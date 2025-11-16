市政如中醫治病 劉和然喊傳承接棒

新北市副市長劉和然（左）與民進黨立委蘇巧慧（右）16日同台出席中醫嘉年華活動。（柯毓庭攝）

新北市副市長劉和然與民進黨立委蘇巧慧16日同台出席中醫嘉年華活動，兩人均有意角逐下屆新北市長。劉和然致詞時提及，一棒一棒的傳承非常好。蘇巧慧則提到新時代一定要有新觀念、新做法。兩人致詞時隔空較勁，為活動增添政治煙硝味。

關於下屆新北市長人選，劉和然說，蘇巧慧也好、國民黨另一位熱門市長人選、台北市副市長李四川也好，他們在很多場合的互動都很自然，「我想這也是這個城市非常友善的一面」。蘇巧慧則表示，大家都互相尊重且友善，都希望為台灣更好，所以她常常在聊天得到很多新的想法，或者是一些市政事務上，都有彼此交換意見。

劉和然致詞表示，他代表新北市長侯友宜來謝謝中醫師公會，中醫師公會理事長一棒一棒的傳承非常好，並提到處理新北市政跟中醫治病一樣，他跟著市長每天到新北市29區去「望聞問切」，聽新北市民聲音，聞一聞整個城市的味道，最後就是找到問題重點切入要害，讓發展愈來愈好。

蘇巧慧上台被介紹為「新北市長參選人」，她笑稱這種場合「叫我立委會更開心」，因為她以立委身分在10年來跟中醫師紮實努力奮鬥，流傳千年的好東西一定是有學問跟道理，「但新時代一定要有新觀念、新做法」，希望能用新做法讓傳統中醫、中藥文化被新一代接受。

針對白營提到希望在民國115年3月前談好藍白合，劉和然表示，藍白綠或許在政治理念上有些差異，但回到市政治理，大家應該要一起合作。蘇巧慧則稱，希望尋求機會的人若有結果都給予尊重跟祝福，「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

至於也想爭取新北市長的民眾黨主席黃國昌先前提到內參民調只有小輸李四川，劉和然與蘇巧慧對此異口同聲表示，民調都是參考，最重要的還是持續努力、把握每一個機會。