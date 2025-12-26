市政府站「高強度演練」模擬汽油彈、持刀攻擊 蔣萬安：本次只是起點

台北市19日發生無差別攻擊事件釀多死傷後，台北市政府今（26）天在捷運市政府站及市府轉運站進行高強度維安演練，台北市長蔣萬安表示，這次演練目的在全面檢視防禦機制、因應跨年等大型活動；演練涵蓋行控中心通報、跨區聯防到大量傷患檢傷後送，並測試細胞簡訊與旅客資訊發布系統。蔣萬安強調，「這只是起點」，明年1月第三週將擴及台北車站進行「第二階段」演練，農曆年前再辦跨縣市、雙北聯防的「第三階段」演練。

模擬情境中，2名歹徒丟擲汽油彈後引發恐慌，民眾四處奔逃，警消人員到場後將火勢撲滅並且將傷者抬上擔架送衣。圖／台視新聞

演練情境設定為，2名歹徒先在捷運月台丟擲汽油彈，消防人員隨即以滅火器撲滅火勢，並在站內就地檢傷，將受傷民眾抬上擔架後送。後續則模擬歹徒由出口轉往轉運站逃離，在轉運站內持長刀對民眾發動無差別攻擊，警方到場後與歹徒對峙並將其壓制在地控制，同時消防人員也對遭砍傷民眾緊急處置並送醫，完成現場安全管制與後續處置流程。

模擬歹徒由出口逃往轉運站後亮刀衝往人群中，警方到場後與其對峙。圖／台視新聞

今日也是首次在高強度演練中落實細胞簡訊發送測試訊息，蔣萬安說，細胞簡訊在演練中用最快速度完成相關文字修正、報請中央籌備後實際操作；包括他本人在內，現場也都收到測試簡訊。他表示，希望未來若發生重大危安事件，能在第一時間發送細胞簡訊，讓範圍內民眾透過手機簡訊即刻掌握狀況，提高自主防護意識與警覺，做好第一時間應處。

另外，針對昨日北捷內發生騷動引發民眾奔逃，以及恐嚇訊息造成恐慌等情況，蔣萬安回應，1219事件後，民眾搭乘捷運的心情確實較緊繃，也感謝有民眾第一時間協助通報，讓市府能即刻掌握狀況。他表示，今天透過高強度演練，從捷運車廂、月台一路到轉運站，再到戶外大量傷患檢傷與後送等環節都納入演練流程，後續也會持續檢視現有防護機制並提出相關作為，以確保市民安全。

蔣萬安強調，從即刻起將強化北市各項大型活動的維安作為，未來包括跨年、年貨大街，甚至到農曆年後也不會鬆懈，將持續維持相關維安措施。

