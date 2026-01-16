市政府、忠孝新生站逼近百萬 新北「這兩站」最親民

【記者柯安聰台北報導】隨著捷運路網高度成熟，大台北地區民眾對於軌道交通的依賴度持續提升，「逐捷運而居」也蔚為一股潮流。永慶房產集團根據台北捷運公布的進出站資料，結合最新的實價登錄資料數據，整理出近1年全線旅運量最高的10大捷運站以及周邊的住宅平均單價。其中，多數站點都是雙捷交會站，台北車站憑藉核心樞紐地位，旅運量傲視群雄，突破1億人，忠孝復興站則在都更與商圈轉型帶動下，平均單價站穩百萬大關。



觀察最新統計，台北車站作為全台最重要的交通樞紐，近1年旅運量高達1億952萬人，穩坐冠軍寶座。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北車站匯集台鐵、高鐵、捷運、客運及機場捷運，多鐵共構的優勢無可取代，西區門戶計畫也正在持續推進，惟因周邊商業機能高、純住宅區域較少，加上多是屋齡較高的公寓、大樓，因此近1年平均單價約84.1萬元，沒有像大安、信義等核心蛋黃區來得高。





廣告 廣告



（圖）在台北捷運近1年旅運量前10名的站點中，忠孝復興站以平均單價111.7萬元位居第1。



旅運量緊隨其後的是西門站。陳金萍分析，西門站作為板南線與松山新店線的交會站點，加上鄰近台北車站，交通位置十分便利，同時出站後便是有名的西門町商圈，商機、人潮穩定，生活機能發展成熟。不過，也由於該區高度商業化，導致純住宅環境與綠地相對有限，且物件也多以公寓及華廈為主，因此價格相較其他蛋黃區相對親民，近1年周邊平均單價約72.5萬元。



此次統計中，房價表現最亮眼的莫過於忠孝復興站，近1年平均單價來到111.7萬元。陳金萍指出，忠孝復興站不僅具備雙捷運交會優勢，加上受惠於大巨蛋正式營運，帶動周邊商圈轉型的加持下，也讓區域的商機、人流活絡起來，也因此旅運量也高達3260萬人，而近年由於都更案進場，促使區域價值提升，也因此站穩百萬大關。



同樣具備高運量優勢與不俗價格表現的還有市政府站與忠孝新生站，2站近1年平均單價分別為98.9萬元和99.7萬元，離百萬大關僅差臨門一腳。陳金萍表示，市政府站背靠信義計畫區的頂級商辦聚落，高資產族群的居住需求帶動房價穩居高檔；而忠孝新生站坐落於台北精華區域，周邊匯聚華山文創園區、三創生活園區等熱點，帶動穩定的人潮，使捷運旅運量表現突出。同時，市中心土地稀缺的特性，也使該區住宅需求持續受到支撐，進而提升整體市場能見度，站點周邊價格往往居高不下。









除了北市核心站點，新北市的板橋站與新埔站也強勢入榜。陳金萍說明，板橋站作為新北市的交通樞紐，旅運量達2685萬人，單價則約70.9萬；相鄰的新埔站則以72.2萬的單價位居其後。這2站不僅具備極強的通勤機能，同時也都屬於板橋區的核心區域，周邊商圈發展也極為成熟，對於預算相對有限，但又希望住在市中心的族群來說，是相當熱門的選擇。



陳金萍表示，高旅運量的捷運站點幾乎都是雙捷交會站，不僅交通便利，更象徵周邊商圈、人潮熱絡，為該區住宅帶來強大的保值力與生活機能。在房價普遍墊高的環境下，民眾若想沿著捷運置產，除了參考旅運量所帶來的穩定需求外，也可多加比較各站點間的價位區段，並結合自身的通勤時間考量，在便捷與預算之間取得最佳平衡。（自立電子報2026/1/16）