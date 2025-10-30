市政會議變藏身之處？卓冠廷爆盧秀燕「1行為」直呼：很孬！
論壇中心／綜合報導
連日參加非洲豬瘟應變所記者會的台中市長盧秀燕今日缺席，改由副手鄭照新代打，而盧秀燕一早則是現身在市政會議，面對媒體喊話，匆匆走過。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上痛批，「盧秀燕精心設計一場秀，就是在閃躲，非常孬」！
卓冠廷表示，「我過去也在台中市政府服務過4年，盧秀燕今天走過長廊進到市政會議的畫面，我非常熟悉，那個長廊是市長一定會被堵麥的地方，為什麼今天記者沒有人問？也沒有人堵著不讓他走？一定是因為事前有溝通了，新聞局有跟媒體說盧秀燕不受訪，所以今天記者才只有喊話一下，沒有圍上去要盧秀燕回應。」
一週一次的例行性市政會議，過去歷任市長都曾改過時間，在全台人民關心非洲豬瘟疫情之際，盧秀燕選擇缺席應變所記者會，但卻不變更市政會議時間，是不是不想面對近日非洲豬瘟台中市政府說法一變再變的爭議？不過，盧秀燕在會議中則是強調，「市政會議是本府最高的會議」，除了出國或赴議會備詢，她必定親自主持，要透過直播向市民報告重要市政，而面對非洲豬瘟的問題，盧秀燕也表示市府一向採取最嚴格標準維護食安，「查到什麼就報什麼，絕對不會隱瞞！」
原文出處：頭家講(影)／缺席「豬瘟記者會」盧秀燕躲市政會議？卓冠廷：還精心設計防堵麥！
