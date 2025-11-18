市政會議頒獎表揚好望角考核績優

市政會議十八日頒獎表揚好望角考核績優單位。（新聞處提供）

記者翁順利／台南報導

台南市府專設的好望角專案，十八日市政會議中表揚考核績優單位，三組第一名的名單分別包含：新設完工類北區區公所、平時管理維護校園景觀類佳里區信義國小、平時管理維護公共景觀類東區區公所復興里辦公處。

市長黃偉哲表示，自縣市合併以來，在市府團隊與民間夥伴的共同努力下，已經在全市打造出超過一百九十處街角空間，這些原本不起眼的角落，如今都成為充滿特色、溫度及生命力的生活場域，好望角計畫將持續朝永續發展方向前進。

獲獎單位名單包括：一一三年度新設好望角完工考核：第一名「文元紫薇」（北區區公所）、第二名「新山心鈴廣場」（柳營區新山國民小學）、第三名「長榮廣場」（北區區公所）、第三名「欣興綠園」（南區新興國民小學）、優良設計單位「仁愛律動Plus 1」（吳崇彥建築師事務所）、優良施工單位「新山心鈴廣場」（鎧鴻土木包工業）。

一一四年度好望角平時管理維護考核」校園景觀類：第一名「睦鄰和風廣場」（佳里區信義國小）、第二名「虎光山色」（仁德區虎山實驗小學）、第三名「佳里光廊Ⅱ」（佳里區佳里國小）。

一一四年度好望角平時管理維護考核公共景觀類：第一名「復興綠三角」東區區公所復興里辦公處、第二名「群櫻小路」柳營區公所、第二名「群櫻小路」士林里辦公處、第三名「佳里安西悠活綠廊道」佳里區公所、第三名「佳里安西悠活綠廊道」佳里安西農村文化營造協會。