市政有學聲第五屆登場 陳其邁與學生對話

▲ 「市政有學聲－2025高雄市政學生論壇」共有32位來自不同區域、不同學校類型的學生代表，到市府會議室暢談市政及校園大小事。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 為鼓勵學生積極參與市政，高市府教育局與高雄學生民主聯盟於今（13）日舉行「市政有學聲－2025高雄市政學生論壇」，市長陳其邁親自與學生們對談分享，今天論壇共有32位來自不同區域、不同學校類型的學生代表，到市府會議室暢談市政及校園大小事；針對環境保護與永續發展、觀光城市與藝文、道路與交通、教育與學生權益等4大議題進行討論，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略。

廣告 廣告

▲ 「市政有學聲－高雄市政學生論壇」自110年起辦理，至今年已邁入第五屆，由市長陳其邁率各局處代表與學生暢談。（圖／高市府教育局提供）

「市政有學聲－高雄市政學生論壇」自110年起辦理，至今年已邁入第五屆，由市長陳其邁率各局處代表與學生暢談外食權益、交通安全議題及各項市政，期待透過論壇交流，讓相關施政規劃納入更多樣的聲音。

陳其邁除就各項議題與學生交流互動，也請各局處針對相關市政議題提出精進作為。陳其邁特別提到，自辦理市政有學聲後，高雄在交通安全、道路使用規劃上有更多元的聲音，也讓施政更貼近市民，積極投入市政發展，是「利他」的重要學習，陳其邁鼓勵學子們在成長的重要階段持續培養獨立思考、獨立判斷的能力，為社會進步貢獻所長。

▲ 「市政有學聲－高雄市政學生論壇」今年已邁入第五屆，由市長陳其邁率各局處代表與學生暢談。（圖／高市府教育局提供）

此次論壇，學生也關心空氣品質、環境永續等議題，提出從學校教育強化分類回收等向下扎根的教育策略；在觀光策略建議上，學生提出景點介紹、競賽集章、分級獎勵等活動等；在道路交通與安全建議上，現行人行道常劃設停車格，也常有機車行駛人行道之狀況，期待能引入「交通助理員」制度改善交通狀況。

另在校園事務上，學生關心升學榜單公告方式、外食權益、學習輔導課程適性選課、學生自治組織運作等議題，教育局局長吳立森回應教育局關心學生權益的發展，如有特定學校處理方式有疑義，可向教育局提出，以積極處理；教育局也會再強化活動宣導及圖書教育推展，讓學校資源能被學生充分利用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

無菜單鐵板燒「明水然」插旗高雄大立

高雄圓山聖誕美食滿滿 火雞分享餐開賣、人氣下午茶復刻回歸

甜點手搖飲搶冬季甜蜜商機！季節限定新品必嚐