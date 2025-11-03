市政總質詢聚焦原住民政策 張善政：跨局處共推原鄉與都會均衡發展

照片來源：張善政臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

桃園市議會今（3）日進行定期會市政總質詢，市長張善政率市府團隊列席備詢，就市議員林志強提出的質詢事項詳細說明。針對因應原住民人口成長，市府對原住民族相關預算規劃議題，張善政表示，遷入桃園的原住民多為青壯年族群，市府將持續關注原住民在勞工教育、文化及就業環境等面向的需求，妥善照顧原民族群。

張善政進一步說明，原住民族相關經費並非僅限於原民局編列，例如復興區工程由工務局負責，勞動局掌握原住民勞工權益，教育局支持原民教育發展等，透過跨局處合作，共同推動原鄉與都會均衡發展。

張善政表示，後續將責成原民局盤點全市府運用於原民事務的整體經費，並一併檢視資源配置情形，以持續優化原住民族人福利。原民局長巴奈補充，市府相當重視原住民生計，積極改善生活環境，除設立多項學生獎學金制度，並提供中低收入戶電腦補助等，未來將持續爭取更多經費來源，包括公益彩券與統籌分配款等。

有關原住民族社團經費補助議題，張善政表示，由於多數原民社團採事後核銷制度，市府將研議加快核銷流程，並檢討是否可於補助款項中預先提撥部分經費。巴奈指出，目前已提高社團補助金額，後續將持續與協進會討論相關改善措施，以減輕社團負擔。

至於原住民生活現況調查報告議題，巴奈表示，市府目前已回收800份問卷，並規劃辦理3場焦點團體座談；初步調查顯示，約8成受訪者對原民政策感到滿意，預計於12月底前發布成果報告。

關於平鎮區原住民族集會所設置議題，張善政表示，因農田水利署財務困難，目前僅接受有償撥用方式辦理土地事宜，導致推動受阻，市府將持續與農水署協調，並研議以租用方式兼顧地方需求。巴奈補充，市府已於6月25日與農水署商討土地使用事宜，但該用地屬農務用地，具使用限制，市府將持續評估其他合適選址。

有關《桃園市原住民族發展及保障自治條例》第23條落實議題，巴奈表示，市府將加強整治及優化文化聚落，提升社區環境並促進文化活動。

針對南區楊梅運動公園進度議題，巴奈指出，楊梅區集會所一期工程已決標，預計本（11）月底完工；二期目前進行基本設施規劃中，並持續爭取中央經費支持。另八德大湳森林公園集會所主體整建工程，現正施工中，預計12月底前完工，有關本案室內裝修工程，預計11月底採統包方式招標決標。

談到蘆竹體育園區規劃，體育局長許彥輝表示，本園區採共融共享設計理念，規劃內容包括棒壘球場、2座網球場及原住民天幕，並設置籃球場，營造多元族群共同使用的運動空間。整體工程經費約新台幣7764萬元，預計明（115）年底開工，後年下半年竣工。副市長王明鉅補充，本案協調過程中已邀集原民局及區公所參與討論，全力打造具地方特色與共融精神的園區。

有關林志強建議成立專案會報以掌握工程進度，張善政表示，市府已有專案小組與督導機制，由秘書長擔任召集人，並將原民相關案件納入追蹤，定期掌握進度。

對於普發一萬元及原民防詐宣導議題，張善政表示，已責成原民局與警察局密切合作，整合宣導管道、詐騙手法及族語翻譯資訊，共同強化防詐宣導。警察局長廖恆裕指出，市府每日公告前五大詐騙手法，並結合各局處積極推動防詐宣導，包括製作防詐早安圖發送至各單位，以及於各據點放置宣導廣告單張，降低詐騙風險。巴奈補充，後續將依據普發一萬請領方式，加強提醒原住民民眾防詐意識。

有關全國原住民族運動會進度規劃及獎金制度議題，張善政指出，後續將參考其他縣市作法，研議完善制度，全力支持選手與教練。巴奈表示，全原運預定於後（116）年舉行，市府將於明年啟動整體規劃，目前已著手修正獎勵辦法，增加教練與總教練獎金比例。

照片來源：張善政臉書

