市政總質詢「殷瑋狂答」還槓上議員 蔣萬安：政務官本來就該為政策辯護

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安日前被指，答詢時需要依靠研考會主委殷瑋即時提供講稿，遭酸「殷瑋答」，而蔣萬安昨（9）日到議會接受市政總質詢時，殷瑋還搶答槓上民進黨議員何孟樺。讓何孟樺怒轟，「我是要市長裁決，誰是你老闆？現在到底誰是市長」但殷瑋反嗆，「人民是我老闆」。對此，蔣萬安今（10）日表示，政務官本來就應該為政策辯護，「人民本來就是我們的老闆」。

何孟樺昨日在北市議會質詢時提到無菸城市稽查問題，她建議現在人力不夠，所以她想到方法，就是讓殷瑋帶著發言人團隊一起去跟大家排班稽查。不過，蔣萬安還沒有回答，一旁的殷瑋就出聲說，「邀請議員一起來」，不知道議員有沒有去過？接著還和何孟樺大吵架，包括酸何孟樺然後呢、什麼意思，還說「人民是我老闆」。兩人越吵越兇，讓何孟樺氣炸直呼，「我不是要你回答，我要市長裁決…現在到底誰是市長，真的搞不清楚」。

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蔣萬安上午出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動 長者關懷行動」記者會。對於殷瑋槓上議員，還說人民是老闆，蔣萬安回應，「我想政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，人民攏是我們的頭家」。

至於民進黨台北市長參選人沈伯洋提出5面向為公務員減壓，蔣萬安稱，這幾個面向台北市政府都已經在做，昨天發言人也出來做了說明，各局處也清楚闡釋進行的各項友善職場的工作方向，歡迎各界提各項建議，也會持續努力。

媒體追問，議員頻頻暗示北市公務員壓力太大，沈伯洋就提減壓面向，這是否變成選戰一部份？蔣萬安說，不會，各界建議都很願意聆聽，當然市府都已經在做，「甚至我們做的更多」，持續打造更友善的工作環境，持續來給予同仁各方面的支持，都會全力以赴來努力。

媒體也問到，14日要出訪新加坡的相關行程。蔣萬安說，這次受邀到新加坡領獎真的非常榮幸，因為台北市獲得全球城市評比諾貝爾獎之稱的李光耀城市獎的特別殊榮，台北市也是第一次有台灣的城市獲得這個獎項，記得評審團來台北時候，實際到了大巨蛋、看了捷運、看興建市場改建等等，同時他們也實際到超商看孩子用數位學生證兌換鮮奶，他們也提到非常驚艷，是結合數位治理及民生經濟的非常聰明的做法。他表示，這次受邀領獎會跟倫敦市長及布達佩斯等國際城市一起，同時藉這個機會分享市政理念與成果，等到有具體詳細的行程就會跟大家來說明跟公布。

至於下午要和雲林縣長張麗善同台，接下來也要到南投巧克力節，是拉抬藍營執政縣市？蔣萬安說，其實台北市在市政層面跟各個縣市都有很多互動跟交流，所以日前有去雲林參訪，當時推營養午餐免費還有生生喝鮮奶拜訪酪農，這次張麗善來台北推銷雲林優質的農產品，這些都很願意來做、南投也是日前收到邀請要推銷他們巧克力節，會持續跟各縣市交流相互學習。

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