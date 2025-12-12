「市政路延伸工程」第二標進度落後 中市府依規撤換廠商、全力追進度

台中「市政路延伸工程」第二標進度落後， 市府建設局依規撤換廠商、全力追進度。（圖：中市府提供）

台中市政路延伸第二標由春原營造與萬德營造，共同承攬施作，其中，萬德營造10月起出現進度延宕，建設局三度催告廠商如期施工，11月起無故不進場施工，進度落後逾30%。對此，市府依規同意由原契約代表廠商春原接手，加速推進。針對萬德違約除扣罰18萬元，也要求返還工程預付款逾1億5千萬元加計年息5%利息。

台中市政府建設局指出，「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段（第一標），5月通車，成功分流台灣大道車潮並展現路網效益；而安和路至環中路段（第二標）需跨越國道、高鐵及筏子溪，施工難度極高，由春原營造公司（佔契約金額73.7%，為契約代表廠商）及萬德營造公司（佔契約金額26.3%）共同承攬。

市府表示，萬德進度長期落後，市府10月28日起，三度正式發文限期改善，仍未見積極趕工。為確保工程如期推進，春原依據共同投標協議書提出接手萬德原契約權利與義務，經建設局審酌後同意，將全力加速後續工程。

建設局長陳大田說，不良履約零容忍！針對萬德營造未依契約履行工作，累計開罰15次罰款金額逾18萬元，另已撥付的工程預付款，也函文連帶履約保證銀行，要求依照「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第22條第1項第2款規定及銀行「預付款還款保證連帶保證書」保證事項，返還工程預付款共計1億5,748萬3,812元並加計年息5%的利息。

建設局強調，「市政路延伸工程」是市民期盼逾20年的重大建設，推動期間歷經造價高、意見分歧與施工困難等挑戰。在市長盧秀燕全力推動下，市府成功協調400多名地主並投入逾76億元，終於突破瓶頸，第一期已順利完工通車；第二期工程也將加強工區管理、提升施工品質與安全，儘早提供市民更便捷的交通路網。（寇世菁報導）