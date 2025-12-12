「市政路延伸工程」進度落後逾30% 建設局：撤換廠商、要求還預付款1億5千萬 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為紓解中科往返市區交通車潮，台中市政府推動「市政路延伸工程」，第二標由春原營造與萬德營造共同承攬施作，其中，占契約金額約2成多的萬德營造自10月起出現履約困難進度延宕，建設局三度催告廠商如期施工，但情況無改善，且11月起更無故不進場施工，導致進度落後逾30%。對此，市府已依規同意由原契約代表廠商春原接手提出全盤改善計劃，務求工程加速推進。針對萬德違約除扣罰累計15次共18萬元，也要求返還工程預付款逾1億5千萬元加計年息5%利息，全力維護市民權益。

台中市政府建設局指出，「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段（第一標）已於5月通車，成功分流台灣大道車潮並展現路網效益；而安和路至環中路段（第二標）需跨越國道、高鐵及筏子溪，施工難度極高，由春原營造公司（佔契約金額73.7%，為契約代表廠商）及萬德營造公司（佔契約金額26.3%）共同承攬。

建設局說明，萬德因進度長期落後，市府自10月28日起三度正式發文限期改善，仍未見積極趕工。為確保工程如期推進，春原依據共同投標協議書提出接手萬德原契約權利與義務，經市府建設局審酌後同意，將全力加速後續工程。

「不良履約零容忍！」建設局長陳大田表示，針對萬德營造未依契約履行工作，已累計開罰15次罰款金額逾18萬元，另已撥付之工程預付款亦已函文連帶履約保證銀行，要求依照「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第22條第1項第2款規定及銀行「預付款還款保證連帶保證書」保證事項，返還工程預付款共計1億5,748萬3,812元並加計年息5%之利息。

建設局強調，「市政路延伸工程」是市民期盼逾20年的重大建設，推動期間歷經造價高、意見分歧與施工困難等挑戰。在市長盧秀燕全力推動下，市府成功協調400多位地主並投入逾76億元，終於突破瓶頸，第一期已順利完工通車；第二期工程也將加強工區管理、提升施工品質與安全，儘早提供市民更便捷的交通路網。

照片來源：台中市政府提供

