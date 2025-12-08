市政路延伸工程 陳大田：完成後可有效紓解台灣大道交通壅塞 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

全球掀起AI浪潮，也帶動科技園區發展動能，中科管理局統計，今年就業已逾6萬人，隨著台積電中科台中園區二期新廠動工，可望再創造逾8000名相關人力，但交通問題也隨之浮上檯面；台中市府建設局長陳大田今（8）日表示，被視為科技產業重要路廊的「市政路延伸工程」，目前工程進度已達20%，預計115年底全線通車，完成後可節省中科進市區10至15分鐘車程，也有效紓解台灣大道交通壅塞情形，帶動中部科學園區產業串聯，漢翔路與福林路延伸工程也同步加速進行中。

陳大田表示，近年來市府建設團隊以「建構大台中路網」為主軸，積極推動地方期待多年的重大建設。包括沉寂20多年的「東勢豐原快速道路」第3、4標已成功合攏，未來將為東勢、石岡、豐原、新社等地提供更加安全便捷的替代道路，並串聯國道及生活圈路網，提升通勤、醫療與觀光效益。

陳大田指出，建設局也成功推動「大智路打通」工程，以公開透明的程序完成全台最大規模住商拆遷案之一，使台中新舊車站得以無縫串接，整合鐵道、客運、公車系統，活化站前區域的城市發展。

在跨域合作方面，陳大田舉「大肚和美大橋」為例，象徵中部地區交通治理的新里程，成功跨越烏溪連結台中與彰化，減少繞行15公里、節省超過20分鐘路程，顯著改善中彰地區的交通瓶頸。

陳大田說，除改善車流通勤，在人本街道方面，建設局自108年起，人行道新建及改善已完成545處，長度達191公里，並完成134所學校通學步道改善，總長38.8公里；同時，道路燙平專案亦同步推進，截至114年11月已完成超過4,086條主次道路、鄰里巷道，累積長度達1042公里；透過道路優化、公設整併、人行道拓寬與修繕等多重措施，實質大幅提升市民步行與用路安全。

建設局補充，在公園建設方面，自108年起推動「台中美樂地」計畫，以「全齡共融」為核心，讓公園成為市民的生活日常。目前已累計完成232座共融公園，新闢與改善成果遍及全市。全市682處兒童遊戲場更已提前完成安全檢驗與備查，達成 100%合格率，是全國數量最多且密度最高的城市。未來將持續以高品質的工程與細緻、貼心的規劃，與市民攜手打造更宜居、便利、安全的城市。

