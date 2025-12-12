市政路進度落後30%急換廠商 江肇國批建設局長 竟敢說通車目標不變？

台中市政路延伸二期工程進度嚴重落後。

[Newtalk新聞] 台中市政路二期邊伸工程進度嚴重落後，市府今天公布撤換廠商，台中市議員江肇國說，建設局長竟然還敢說明年底通車目標不變，盧秀燕的承諾看起來又要再度跳票！

江肇國指出，半年前盧秀燕市長主持「市政路通車典禮」，整個典禮排場浩大，搞得像是全線通車。實際上，全段2公里的市政路延伸工程，當時只完成第一標750公尺。

江肇國說，真正關鍵、也是最困難的第二標工程，必須從工業區一路跨越筏子溪、銜接到環中路，原本就評估最快也要到明年底才有機會完工。然而第一標在通車的3個月內，就因為下雨發生路面下陷，被迫立刻進行大幅度開挖。這種為了剪綵而急就章的工程品質，難以理解市府到底是怎麼驗收通過的。

他說，結果就在今天，又爆出第二標承包廠商拿了1.5億的工程款，但上個月卻完全沒有進場施工，使得工程進度落後超過30%，市府急忙撤換廠商。在這樣的狀況下，建設局長居然還能對外說：「目標仍訂明年底通車不變。」

江肇國說：「誰會相信？難道要等到工程趕工、品質打折，甚至在跨越溪流這種高風險路段出問題，市府才要面對現實？諷刺的是，四天前市府才剛發新聞稿，由建設局長掛名宣稱：「市政路延伸工程完成後，可有效紓解台灣大道交通壅塞。」工程出包、嚴重落後，市府竟然還可以發新聞、畫願景、喊口號。

江肇國說，市民期盼近20年的市政路，現在面臨出包的狀況及難度極高的跨河工程，盧秀燕市府團隊的承諾，看起來又要再度跳票！

