市政辦公室開箱 何欣純：以創新思維「從欣開始」開創台中新局

何欣純說，選擇從南屯萬和宮出發、及市政辦公室設於南屯，是希望提醒自己，市政治理要從土地與文化的根本開始。（圖：何欣純辦公室提供）

台中市長候選人、立法委員何欣純今（29）日在台中市議會黨團總召周永鴻及多名市議員，以及台中市黨部主委許木桂的陪同下，前往南屯萬和宮參香祈福，之後前往位於南屯區的「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式，何欣純說，未來希望以嶄新的治理模式治理台中，「欣欣向榮、台中創新、心存台中」，以創新思維「從欣開始」開創台中新局，讓台中這片土地繼續滋養、孕育台灣人民、台中市民，用心存感恩的心，讓大台中越來越好。

何欣純表示，到萬和宮祈福，感謝上天及媽祖疼惜，今天陽光普照，相信大台中的未來，也會是晴朗無雲的好天氣。自己出生於大里，與南屯同屬屯區，屯區自清朝時期即是台中最早開發的地區之一，歷史悠久、文化深厚，而選擇從南屯萬和宮出發、及市政辦公室設於南屯，是希望提醒自己，市政治理要從土地與文化的根本開始。深信「文化是根，土地是本」，這片土地孕育了台中各項產業，也讓市民得以安居樂業，未來市政治理的方向，就是讓產業持續發展，並讓經濟成果能與全台中市民共享。

何欣純市政辦公室揭牌，何欣純指出，未來會從台中29個行政區開始，逐一走訪里鄰社區，傾聽地方意見。市區、屯區、山線與海線都同樣重要，城市發展必須區域均衡，希望從南屯開始，讓大台中每一區都有亮點、都有產業重點、都有最宜居的生活中心。

何欣純強調，市政辦公室開箱後，未來將以更開放、更貼近民意的方式，也會用行動證明，何欣純是願意傾聽、能夠做事，也準備好為台中服務，期盼打造更好、更宜居的城市。（張文祿報導）