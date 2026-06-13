市政願景留友看 何欣純競選官網上線「了解何欣純的過去與未來」

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選官方網站公布，網站整理她過去問政及市政願景，並將活動預告、市民意見專區等整合成一站式平台，讓台中市民藉由官網公佈的資訊「一次了解何欣純的過去與未來」，也開放市民能透過官網提出意見，一起參與市政討論；官網也宣告2026台中隊成軍準備好了，強調，未來的市府做實事帶領市政創新，議員也會「同欣」推動台中向前行。

何欣純說，近日她的網路聲量討論熱度增溫，她更盼把政策做生活感的語言表達，及用行動力持續爭取認同，讓台中人在意的問題可以被聽見被解決。

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何欣純表示，她的競選官網(https://a-chun.tw/)上架試營運，列出她多年來為台中爭取建設、解決問題的成果，以及未來對大台中的市政願景與政策方向，希望讓市民更方便認識何欣純，也更完整看見「六星市政168」的城市藍圖。

她說，台中要成為一座世界產業核心、生活首選之都，透過六星市政推動社福、新創、區域發展，也用8大安心回應市民日常生活中最關心的治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安，讓台中不只產業強，也要生活好、城市安心。

官網也列出過去她從中央到地方，持續為台中爭取建設、解決問題的軌跡，包括捷運路網、台鐵海線雙軌化、爭取台74線匝道、TPASS月票、通學步道、人本環境、水利防災、軟體園區等內容，讓市民「一次看見何欣純的過去與未來」。

她說，官網也設置市民意見專區「貼近你的欣」，歡迎市民朋友提出對台中未來的想法，只要是市民在乎的事，都是何欣純團隊要傾聽及思考的市政方向。

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