市政顧問爆酒駕累犯！張以理酸「決心呢？」柯陣營：酒駕零容忍已退出

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記者洪正達／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前熱鬧公布首波35人市政顧問團名單，不料名單才剛亮相，隨即遭到對手陣營死咬。民進黨高雄市議員參選人張以理指控，名單中驚見一名列名其中的馮姓副教授是酒駕累犯。對此，柯志恩陣營11日回應，強調對酒毒駕絕對是零容忍，目前經雙方討論後，該名馮姓副教授以不列名市政顧問團中。

張以理指出，翻開該名馮姓顧問的過往裁判紀錄，其在103年間於台南市區發生擦撞車禍，事後經抽血換算呼氣酒精濃度竟高達每公升0.894毫克，當時檢方考量其高學歷且認罪，給予緩起訴處分；豈料，同年底該名顧問又在海鮮碳烤店飲酒後駕車上路，遭警方攔檢酒測值達0.28毫克，由於短時間內再犯，遭到檢方撤銷緩起訴並兩案併罰，最終被判處有期徒刑4個月。

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張以理質疑，柯志恩過去在立法院高分貝疾呼要將酒駕刑責提高，如今首波市政顧問名單就出現酒駕累犯，根本是「請鬼拿藥單」，痛批柯志恩究竟是支持酒駕還是反對酒駕？要求柯志恩應該向市民說清楚，到底是對身邊的幕僚不熟悉，還是根本對名單完全不了解。



對此，柯志恩陣營表示，市政顧問團成立的宗旨，在於廣納百川、參考各界願意為高雄奉獻的專家學者意見，此次市政顧問團成員來自不同領域，涵蓋教育、產業、社福及公共事務等面向，這些專家學者之所以願意站出來，完全是基於對高雄未來發展的熱忱與對柯志恩專業治理理念的認同，對於所有願意伸出援手、共同為高雄市民的問題提出解方的人才，柯陣營都抱持感恩與開放的態度。

此次列名市政顧問團的馮姓副教授，具備公共關係與廣告專長，也曾任政黨政策會研究員，對教育與公共事務有其專業地位與學術經驗。

該名教授在十幾年前犯下酒駕錯事，之後也負起相關法律責任，馮副教授也說明，不願個人事件模糊市政顧問團成立初衷；雙方討論後，已達成不加入市政顧問團結論。

柯志恩也說，當初聘任市政顧問的核心考量，在於其專業政策能力，而非進行政治性的思想審查或身家調查，團隊找的是能治理高雄問題的專家，而非針對每一位參與者進行全面性的個人背景審查，這是對待專業人才的基本尊重，對於社會各界對名單做出的意見與提醒，團隊也表達尊重與感謝。

柯志恩強調，自己對酒駕與毒駕始終保持零容忍態度，除了提案修法加重毒酒駕刑責，她也會繼續主張加強執法、提高違法成本等內容，捍衛用路人安全，不因任何個案而有所動搖，也歡迎社會各界用最高的道德標準，持續理性監督。

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