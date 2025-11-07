市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 他怒轟：當台灣人傻瓜

政治中心／林昀萱報導

外界質疑台中市長盧秀燕處理非洲豬瘟事件速度。（圖／翻攝自台中市政府）

台中爆發非洲豬瘟疫情，台中市府防疫接連出包，引發外界抨擊。就在疫情控管暫時告一段落後，台中市府以防疫不力為由，於昨（6）日中午開鍘農業局長張敬昌、環保局長陳宏益以及動保處長林儒良，台中市長盧秀燕也首度道歉「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。不過，民進黨台中市議員江肇國表示，接獲許多民眾通報市政顧問在群組大肆轉傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，怒斥「妳也不要卸責卸得這麼難看吧！都當台灣人是傻瓜嗎？」

盧秀燕6日召開記者會，表示豬瘟疫情的絕大部分管制，將陸續開放解封，受影響的各行各業都將逐漸恢復正常，對於這次疫情能夠成功將病毒封鎖在案場未外流，她感謝中央給台中市府的協助。另外，她也率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉，表示台中市府在防疫過程當中做得不夠好，她身為市長概括承受應該要道歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。盧秀燕喊話，台中是個努力向上進步的大城市，要做得更好，才能對得起7年來，大家對市府團隊的支持愛護，並強調這次案件絕對會引以為鑑。

盧秀燕率領市府團隊為非洲豬瘟案鞠躬道歉。（圖／翻攝畫面）

不過，議員江肇國晚間在臉書曬出LINE群組截圖，表示在盧秀燕道歉後，市政顧問群大肆轉傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，直呼刷新三觀。江肇國表示，市長是地方防疫指揮官，指揮系統出了問題，疫調、清消、廚餘等全部出包，只能仰賴中央支援指正，才把疫情控制下來。「但，這張圖卡到底在說什麼？指揮官沒錯？全都是局長們的錯，處長的錯、兩位基層人員的錯！盧秀燕市長，妳也不要卸責卸得這麼難看吧！都當台灣人是傻瓜嗎？」

市政顧問在群組大肆轉傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡。（圖／翻攝自江肇國臉書）

江肇國向盧秀燕喊話：「正告妳：除了妳的兒子女兒，沒有人會叫妳媽媽，妳的職責就是防疫指揮官。做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒有什麼好辯解造假的！請不要再搞這些地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄什麼假民調了！台中人不是看不懂，只是對妳太寬容！現在開始，不會體諒輕輕放下妳了！」

