市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 他痛批：當台灣人傻瓜？

即時中心／梁博超報導

因防堵非洲豬瘟失職，台中市政府昨（6）日將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良撤職，市長盧秀燕下午更是緊急出面二度鞠躬致歉，並強調「媽媽做不好，一樣要檢討」。然而民進黨台中市議員江肇國便表示，晚間接獲不少民眾通報，群組竟被市政顧問瘋傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，怒斥盧秀燕卸責卸得這麼難看，當台灣人是傻瓜嗎？

「真是刷新三觀的圖卡！」江肇國昨晚在臉書發文指出，盧秀燕在下午兩點開記者會道歉後，竟然有市政顧問在群組大肆轉傳圖卡。他強調，市長是地方防疫指揮官！指揮系統出了問題，疫調、清消、廚餘等等全部出包，只能仰賴中央支援指正，才把疫情控制下來！「這位市政顧問原來是之前南區公所的主任秘書退休，根本就是在自我取暖！」

廣告 廣告





快新聞／市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 江肇國痛批：當台灣人傻瓜嗎？

江肇國更提到，轉傳圖卡的市政顧問，原先是南區公所的主任秘書退休，痛批盧秀燕「根本就是在自我取暖！」（圖／翻攝江肇國臉書）





「但，這張圖卡到底在說什麼？指揮官沒錯？全都是局長們的錯，處長的錯、兩位基層人員的錯！」江肇國正告盧秀燕，不要卸責卸得這麼難看，「都當台灣人是傻瓜嗎？除了妳的兒子女兒，沒有人會叫你媽媽，妳的職責就是防疫指揮官。」

江肇國表示，做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒有什麼好辯解造假的！請不要再搞這些地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄什麼假民調了！「台中人不是看不懂，只是對妳太寬容！現在開始，不會體諒輕輕放下妳了！」

原文出處：快新聞／市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 江肇國痛批：當台灣人傻瓜嗎？

更多民視新聞報導

富可敵國！馬斯克27.2兆薪資方案 獲董事會壓倒性通過

普發1萬登記今輪「4、5」尾數 錯過分流登記怎麼辦？財政部給出解答

太子集團洗錢案「3幹部遭羈押」 移送北所畫面曝光

