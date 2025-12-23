市有耕地租金即將開徵 繳納期限展延至3月16日、便利商店也能繳

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】市府放租的市有耕地114年期耕地租金，將自115年1月起開徵，並陸續寄發繳款書，台中市政府地政局提醒承租農民留意繳納期限，於規定時間內完成繳費，以免受罰。

地政局說明，有關出租耕地佃租實物折徵代金標準，日前於南投、台中、彰化及苗栗等中部4縣市召開聯席會議，經決議維持113年標準不予調整，以穩定農民負擔。

地政局長曾國鈞指出，市府於114年11月21日出席中部4縣市出租耕地佃租實物折徵代金標準聯席會議，會中共同研商並確認各項折徵代金標準，分別為：稻穀每公斤16.5元、甘藷每公斤5.5元、相思樹每公斤1元、鮮魚每公斤26元，相關標準已於114年12月3日公告實施。

地政局進一步提醒，為體恤承租農民，114年期租金繳納期限展延至115年3月16日，請務必於期限內繳納完成。繳款方式除可至臺灣銀行或本市市庫代理銀行臨櫃繳納外，也可至統一超商（7-11）、全家、萊爾富及OK便利商店繳費（手續費由繳款人自行負擔），多元又便利。

如對繳款事宜有任何疑問，歡迎洽詢地政局地權科王小姐，電話 04-22218558 分機 63763，將有專人提供協助。