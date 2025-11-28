市東公園優化地景風生水起 鄭朝方：打造竹北精品綠地指標

新竹縣竹北市公十二公園歷經半年翻新，今（28）日完工迎來嶄新地貌。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（28）日表示，又稱「市東公園」的公十二公園歷經半年整建後今天終於正式啟用，這次整理把破損地坪翻修為草地，讓公園風生水起通透感大幅提升，成為竹北嶄新又有質感的精品綠地指標，且30日就要負起世界級音樂會轉播任務，歡迎大家來瞧瞧。

公十二公園過去因為設備老舊、植栽雜亂與地面不平，長期未整修成為地方詬病標的，對此竹北市公所年初編列新台幣超過1,900 萬預算更新，全面拆除老舊設施並重新梳理園區動線，希望打造輪椅與嬰兒車皆可順暢通行的無障礙友善環境。

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）邀請民眾來嶄新的竹北公十二公園逛逛。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方回顧，之前竹北西區的新社樹網公園全面翻新時，柔和的弧形步道線條就成功營造了舒適又親和的氛圍，除了各方好評外，更成為竹北公園步道的品牌美學。他續指，如今市東公園同樣延續這份弧形美學，並以三大自然景觀為靈感意象：首先，「曲徑」代表曼妙又婀娜多姿的人行路徑；第二，「玉樹」則是園內植栽草坪被妥善梳理，展現城市森林丰姿綽約；最後，「光影」則是日夜篩露與流光交織，每個時段都有不同柔美。

鄭朝方進一步指出，市東公園新設草地不僅具有休憩與野餐功能，還兼具生態保育與都市防災效益，因為公所心心念念永續城市，希望把正確的觀念與優美環境留給下一代，能讓親子漫步其中時，沐浴在豐富層次下，感受竹北綠地空間的獨特韻味。

在30日晚間新竹縣竹北市公十二公園將成為「理查・克萊德門經典永恆音樂會」轉播副場地。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方也預告，重生的市東公園30日就有重要任務，因為「理查・克萊德門 經典永恆音樂會」竹北戶外演唱會當天開場，屆時市東公園會成為轉播副場地，民眾可以自由席地而坐，在綠意之中共享城市高光時刻的音樂饗宴。

