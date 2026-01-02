「市民交棒、高雄在路上」林岱樺拋三大護國產業藍圖 宣示準備好接棒高雄

深耕 25 年，從市民手中接棒！林岱樺發布形象影片，以三大護國產業點亮城市之光

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法委員林岱樺今（2）日發布了最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，這不僅是一段 30 秒的影像，更是她守護這座城市 25 年來的深情告白。影片中那句「將希望交給願意承擔的人」，瞬間戳中了無數市民的心，也象徵著高雄即將從一個承載重工業轉型壓力的城市，跨步邁向具備國際競爭力的未來。

林岱樺強調她那種與土地共生、不被派系定義的強韌。她深知口號無法填飽肚子，只有實質的產業升級才能讓高雄子弟留在家鄉。因此率先提出將高雄打造成具備「科技、軍工、海洋」三大護國產業的戰略中心，這不僅是高雄的願景，更是台灣在國際地緣政治中站穩腳跟的關鍵能量。

在科技領域，林岱樺已爭取 AI 算力專區與矽光子平台，讓高雄從「代工重鎮」蛻變為「算力中心」；在軍工與海洋領域，她深信高雄具備獨一無二的造船與工業底蘊，足以支撐起國家防衛與藍色經濟的重任。這種具備國家級戰略高度的實務作為，已讓她具備「準備好直接上任」的穩健感與專業度。

「政府有效率，市民才富裕。」這是林岱樺的原則，也讓她在立法院為高雄的《財劃法》分配公平性據理力爭，展現出「高雄長女」的堅持與責任。林岱樺這支形象影片的發布，不靠華麗的包裝，而是用 25 年如一日的基層服務，向市民證明：高雄的下一棒，需要的是一個真正懂產業、有魄力、且能將希望轉化為實質產值的領導者。這場選戰，她是帶著高雄市民的託付，要讓這座海洋之都成為全球供應鏈中不可或缺的護國堡壘。影片連結︰https://drive.google.com/file/d/1SVqRyMDoX5_VaSm6MUbLo6hfUT4-PSsJ/view?usp=sharing（圖╱立委林岱樺辦公室提供）