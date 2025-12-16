即時中心／林耿郁報導

今（17）天凌晨12點多，台北市中山區市民大道上一間體育用品店冒出濃煙，警消到場後緊急疏散鄰近住戶，並展開灌救，最終火勢於半小時內撲滅，無人傷亡。至於詳細起火原因，仍待後續鑑識釐清。

據消防隊資訊，這起火災發生在中山區市民大道3段。失火的是一家賣露營用品的店舖。

凌晨0時24分，有民眾報案該處出現大量灰煙，消防隊出動指揮車5輛、消防車16輛、救護車2輛、人員63人到場灌救，並疏散樓上住戶。

0時48分火勢宣告撲滅，店內燃燒面積約10平方公尺、損失約50萬元；現場有民眾感到不適，但休息後好轉，未送醫。

快新聞／市民大道暗夜惡火！露營用品店遭祝融 住戶緊急疏散

消防員深入火場。（圖／民視新聞）

