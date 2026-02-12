市民大道「燒烤一條街」味道飄散 里長嘆：每週都接獲陳情

台北市 / 綜合報導

通常味道重的餐飲店家周遭，都會更容易有異味飄散！像是在台北市市民大道 四段 上，有八成都是燒烤店，還有不少熱炒店和火鍋店等等，不過附近屬於住商混合區，有不少住戶深受其擾，當地里長就透露，幾乎每個星期、就會接獲投訴，住戶想避免跟異味共存，只能選擇緊閉門窗。

記者甘媄心說：「『燒烤一條街』，附近還有不少熱炒，火鍋店等等，但由於這邊是住商混合區，所以店家做生意的同時，可能也多少對附近的住戶，造成一定影響。」

造成一定影響，來到台北市市民大道，路旁一整排餐廳的樓上，大多都是民宅，平時窗戶能不開就不開，畢竟光是燒烤店就佔了8成，就怕食物異味飄進來，居住空氣品質也大打折扣。

台北市松山區敦化里里長蘇榮文說：「整個正面，窗戶是不敢開的，都沒有開，二樓以上都不開窗戶的，因為一開，那個衣服，曬衣服馬上就有味道。」台北市松山區敦化里里長蘇榮文說：「幾乎每個禮拜都會有人檢舉。」

里長透露味道無孔不入，即便在高樓層只要有空隙，油煙味也會跟著飄進去，最無奈的就是附近餐廳，大多有加裝設備定期接受檢測，卻仍引發民怨不斷。台北市松山區敦化里里長蘇榮文說：「法規上面，只要它(餐廳)符合這些東西，它就沒有違法，變成說，住戶都是自求多福，像麵包店，每天都在做麵包，然後有那種香料的味道，你聞久了，你也會受不了。」

不只燒肉窯烤油煙味，就連烘焙也可能惹出爭議，北市環保局過去曾經接獲陳情，說咖啡豆烘焙味道讓人不舒服，一連三年的陳情案都在百件上下。台北市環保局稽查大隊第三中隊長何姿慧說：「異味污染物官能測定法，以客觀的量測方式，來判斷異味的程度，再由嗅覺測試合格，且測定時，身體狀況是正常的。」

台北市環保局稽查大隊第三中隊長何姿慧說：「六名嗅覺判定員，逐一判斷是否有味道。」儘管味道很主觀，但當異味一飄散，鄰近住戶深受其擾，勢必得要設法解決，從商家到公部門，只得持續繃緊神經見招拆招。

