市民大道「燒烤一條街」味道飄散 里長嘆：每週都接獲陳情
台北市 / 綜合報導
通常味道重的餐飲店家周遭，都會更容易有異味飄散！像是在台北市市民大道 四段 上，有八成都是燒烤店，還有不少熱炒店和火鍋店等等，不過附近屬於住商混合區，有不少住戶深受其擾，當地里長就透露，幾乎每個星期、就會接獲投訴，住戶想避免跟異味共存，只能選擇緊閉門窗。
記者甘媄心說：「『燒烤一條街』，附近還有不少熱炒，火鍋店等等，但由於這邊是住商混合區，所以店家做生意的同時，可能也多少對附近的住戶，造成一定影響。」
造成一定影響，來到台北市市民大道，路旁一整排餐廳的樓上，大多都是民宅，平時窗戶能不開就不開，畢竟光是燒烤店就佔了8成，就怕食物異味飄進來，居住空氣品質也大打折扣。
台北市松山區敦化里里長蘇榮文說：「整個正面，窗戶是不敢開的，都沒有開，二樓以上都不開窗戶的，因為一開，那個衣服，曬衣服馬上就有味道。」台北市松山區敦化里里長蘇榮文說：「幾乎每個禮拜都會有人檢舉。」
里長透露味道無孔不入，即便在高樓層只要有空隙，油煙味也會跟著飄進去，最無奈的就是附近餐廳，大多有加裝設備定期接受檢測，卻仍引發民怨不斷。台北市松山區敦化里里長蘇榮文說：「法規上面，只要它(餐廳)符合這些東西，它就沒有違法，變成說，住戶都是自求多福，像麵包店，每天都在做麵包，然後有那種香料的味道，你聞久了，你也會受不了。」
不只燒肉窯烤油煙味，就連烘焙也可能惹出爭議，北市環保局過去曾經接獲陳情，說咖啡豆烘焙味道讓人不舒服，一連三年的陳情案都在百件上下。台北市環保局稽查大隊第三中隊長何姿慧說：「異味污染物官能測定法，以客觀的量測方式，來判斷異味的程度，再由嗅覺測試合格，且測定時，身體狀況是正常的。」
台北市環保局稽查大隊第三中隊長何姿慧說：「六名嗅覺判定員，逐一判斷是否有味道。」儘管味道很主觀，但當異味一飄散，鄰近住戶深受其擾，勢必得要設法解決，從商家到公部門，只得持續繃緊神經見招拆招。
更多華視新聞報導
紡織廠大火異味飄大新竹 遠東紡織：氣體無毒害
陽管處控知名網美餐廳涉占國有地 業者：每年都繳補償金
民控燒烤店異味「稽查員不專業」 環保局反駁
其他人也在看
台北市區午後車多 (圖)
農曆春節9天連假將自14日起正式登場，不過台北市區12日已可感受到交通略顯壅塞，台北車站前的忠孝西路下午還不到尖峰時刻就明顯車多。
淨化網路環境 網路留言想砍人警逮2嫌涉恐嚇
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊，近日陸續接獲檢舉，發現有不明人士於網路社群平台，貼文發布例如「沒砍到某政府官員就掛了，真可惜」，或是「最近社會上有發生隨機傷人情形，倒不如我也在包包攜帶工具隨機傷人」等語。台北市刑大表示，內容已對社會秩序及公共安全造成危害，於是組成專案小組偵辦追查，也循線逮獲2名男子送辦。 台北市刑警大隊表示，獲...
臭到飄屎味！臭豆腐名店害住戶崩潰「頭髮拔禿一片」 環保局發聲了
花蓮知名臭豆腐到台北市開店，周邊住戶不滿抗議，直言臭到受不了，十分崩潰。有住戶控訴，每天活在臭味裡，讓他焦慮到快把頭髮拔光。對此，台北市環保局回應，1月29日有派員前往現場稽查，確認民宅周界外仍可聞到異味，業者承諾將改善。
北市河濱公園過年禁放煙火 違規最高罰6000元
台北市水利處提醒，北市河濱公園目前已全年禁止燃炮放煙火，水利處春節期間將派員加強巡邏，若發現民眾違規，將依照「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰2400元至6000元罰鍰。
又出現毒蔬菜！台灣人愛吃「3蔬果」農藥超標 7384公斤全銷毀
台北市市場處今（12）日公布1月北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗結果，共計抽驗930件蔬果產品，檢驗結果874件合格，另有56件不符合規定，主要不合格品項為豌豆、辣椒及紅龍果，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計7384公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。
連江縣市售食品抽檢17件 1件在地茼蒿農藥殘留超標
（中央社記者潘欣彤連江縣11日電）連江縣政府衛生局今天公布1月份市售食品抽檢結果，17件產品中，1件市場攤商銷售的馬祖產茼蒿，農藥殘留超標不符規定，其餘全數合格。
網路PO文不是無責！北市刑大拘提2人到案 恐嚇公眾罪送辦
【突發中心／台北報導】台北市刑大近期接獲民眾檢舉，有不明人士在網路「沒砍到○○○和○○○就掛了，真可惜」及「最近社會上有發生隨機傷人情形，倒不如我也在包包攜帶工具隨機傷人」等語，內容對社會秩序及公共安全造成危害，警方循線追緝拘提台中陳男及基隆林男到案說明，詢後依刑法恐嚇公眾、妨害秩序等罪嫌，分送台北地檢及基隆地檢署偵辦。
屎味飄到捷運站！臭豆腐名店插旗北市惹怨 住戶崩潰：頭髮快拔光
太臭了！台北、花蓮知名的臭豆腐店在中山區開店之後，遭到周邊住戶控訴味道難聞，就連附近的捷運劍南路站都聞得到，更有民眾向台北市環保局檢舉。日前一名住戶出面表示，受到臭味影響，每天都處在焦慮當中。對此，台北市環保局透露，今年1月已經前往稽查，確認民宅周圍可以聞到異味，業者承諾將會增加活性碳除味設備，在過年後完成整改。
臭到崩潰！臭豆腐名店插旗台北 住戶：焦慮到頭髮快拔光
知名玉里橋頭臭豆腐插旗台北市，掀起排隊熱潮，卻有店家的周邊住戶受不了，直言臭到受不了，因而焦慮狂拔頭髮，看身心科醫師求助。對此，台北市環保局證實，接獲民眾反映，並於今年1月29日曾經派員前往現場稽查，確認民宅周界外仍可聞到異味，業者有承諾改善。
臭味飄到捷運站！臭豆腐名店插旗北市惹怨 居民控「每天活在臭味裡」：焦慮到把頭髮拔光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導花蓮知名臭豆腐名店進駐台北市中山區，卻因氣味過於濃烈，引發周邊居民反彈。事件在社群平台掀起討論，不少民眾向台北...
諾獎得主亞基訪唐獎基金會（2） (圖)
2025年諾貝爾化學獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）（右）12日造訪唐獎基金會，特別拿出諾貝爾獎章，與唐獎基金會執行長陳振川（左）等人分享榮耀。
春節期間這「規定已改」 做這件事最高可開罰6000元
北市水利處表示，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「台北市公...
春節連假9天 警政署全力疏導交通不打結
（中央社記者黃麗芸台北13日電）內政部警政署今天透過新聞稿表示，明天起到22日為農曆春節連續假期，已啟動重要節日安維工作，要求各警察機關加強規劃交通疏導及管制作為，全力動員維護假期交通安全與順暢。
諾獎唐獎得主亞基訪台 體驗領紅包、吃年糕
去年諾貝爾化學獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）近日訪台，由於其為前年唐獎永續發展獎得主，故趁此機會重回唐獎基金會造訪，適逢農曆春節將至，亞基也入境隨俗，品嚐年糕、發糕等應景傳統點心，還領取象徵吉祥祝福的紅包，體驗在地風俗。亞基去年與Susumu Kitagawa、Richard Ro
諾獎得主亞基來台訪唐獎 拿紅包吃年糕體驗過年
（中央社記者陳至中台北12日電）2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi），於2025年再摘下諾貝爾化學獎。亞基近日訪台，受邀回到唐獎基金會，透過發紅包、吃年糕等，體驗農曆春節的氣氛。
嚴正關切！美國34跨黨議員致函韓國瑜、藍白黨主席 籲儘速通過國防特別預算
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導總統賴清德提出為期8年、匡列1.25兆元的國防特別預算，遭藍白聯手阻擋排案，至今仍卡在程序委員會，引發美方關切。美國...
北農驗出3蔬果「農藥超標」 急銷毀7384公斤
台北市市場處表示，台北農產公司115年1月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗930件蔬果產品，檢驗結果874件合格，另有56件不符合規定，主要不合格品項為豌豆、辣椒及紅龍果，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計7384公斤。
八九年級生「尾牙不舉杯飲酒」？網揭真相：不是不喝
近日不少公司行號舉辦尾牙，一名網友在PTT發文討論，公司尾牙當天同桌幾乎都是八、九年級的新進同事，但整場活動竟無人舉杯，讓他好奇「八九年級都不喝酒了？」貼文曝光後，隨即掀起熱議。
《社會》北市河濱公園過年禁放煙火 違規最高罰6000元
【時報-台北電】台北市水利處提醒，北市河濱公園目前已全年禁止燃炮放煙火，水利處春節期間將派員加強巡邏，若發現民眾違規，將依照「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰2400元至6000元罰鍰。 水利處河川管理科說明，過去雖曾開放河濱公園特定時段與區域供民眾燃放煙火，但造成噪音和空氣污染，且民眾經常違規在非開放區燃炮，引發大量民怨與投訴案件。為維護環境品質，水利處經報請市府核定，自民國110年7月1日起，台北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。（新聞來源：中時即時 孫敬）
輝達光環點亮台北房市 建商搶當鄰居
北市府11日與輝達完成簽約，確定輝達海外總部落腳北士科，持續為房市注入強心針。事實上，「輝達光環」已成房市大明燈，在去年房市寒風中，輝達進駐北士科消息帶動北投區去年預售屋成交量衝上全北市第一，北士科溢價效應也激勵北投預售屋與老舊公寓身價上漲逾1成，隨輝達總部工程推進，後續區域將有上萬名科技新貴進駐，將持續帶動區域住宅和商辦需求。