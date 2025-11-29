市民弔唁殉職消防！ 與將結婚女友天人永隔

37歲的消防員何偉豪與交往10年的女友原訂下個月結婚，如今因為救火殉職從此天人永隔。（圖／翻攝IG @carter1211）

香港宏福苑爆發大火，37歲消防員何偉豪不幸殉職讓全香港深感哀痛。他生前駐守的消防局在外，擺了一張桌子讓民眾獻花悼念，市民紛紛前往獻花及卡片。而他的女友近日也在社群發文說只想再牽起他的手，原本預計步入婚姻，如今天人永隔令人心碎。

香港宏福苑大火奪走了37歲消防員何偉豪的生命，引發全城哀悼與致敬。何偉豪入職消防處9年，在火災中英勇救人後不幸嚴重燒傷，送醫後宣告不治。他原定下個月與交往10年的女友結婚，如今卻天人永隔。許多市民前往沙田消防局獻花弔唁，表達對消防員的感謝與敬意。這場五級大火中，消防處共出動2311名消防及救護人員，除何偉豪外，還有12名消防人員受傷。

在香港宏福苑發生的五級大火中，37歲的消防員何偉豪不幸殉職，引發市民強烈哀思。許多民眾來到沙田消防局外，在擺放的白色桌上獻花、留下卡片，藉此機會向在火災中英勇救人的消防員表達感恩和謝意。

何偉豪服務消防處9年，在事發當天因嚴重燒傷緊急送醫後不幸不治。他的女友透過社群媒體發文感謝大家關心，表示自己的「超級英雄任務完成，回到了氪星」，這是他的驕傲，但她仍無法接受這個事實，只希望能再牽起男友的手。字字句句中都流露出深切的傷痛。

網友紛紛留言為何偉豪女友加油打氣，不僅感謝何偉豪用生命守護大家，也鼓勵她好好照顧自己。其中甚至包括宏福苑居民的家屬，表示如有任何需要都可以與他聯絡。

何偉豪生前與女友恩愛甜蜜，兩人相戀10年，他的Instagram充滿與女友的合照，記錄著兩人生活的點滴。原本計劃下個月結婚的兩人，如今卻因意外天人永隔，令人心碎。

在這場大火中，消防人員表示他們始終沒有放棄，不排除救出更多傷者的可能性。宏福苑五級火災中，消防員奮不顧身、捨己救人的精神，也被媒體以影片方式記錄下來向他們致敬。

獲救的民眾表示，「我覺得他們太偉大了」。在這次救火行動中，當地消防處共派出2311名消防及救護人員，除了何偉豪外，還有12名消防人員因此受傷。儘管如此，他們仍不放棄救援，成為香港市民心中的大英雄。

