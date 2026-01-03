「市民最大咖！」林岱樺政見發表 宣告高雄市長選舉是公民運動

▲從健康照護到國防產業！林岱樺完整政見一次看懂。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長提名政見發表會今（3）日登場，立法委員林岱樺以「在地25年、高雄囝仔」身分發表完整市政願景，從長者健康照護、產業轉型、國防經濟到港灣觀光，提出具體政策藍圖，強調這場選舉是「市民作主的公民運動」，盼帶領高雄邁向更安全、更有競爭力的未來。

林岱樺指出，高雄正快速邁入高齡化社會，許多家庭最擔心長輩獨自在家的健康與安全問題。她宣布，若當選市長，將推動「65歲以上長輩免費智慧健康手錶」政策，結合高雄九家市立醫院資源，透過AI與大數據，24小時即時監測心跳、血壓、血氧與跌倒狀況，一旦數據異常即可即時通報醫院與救護系統，讓市立醫院成為市民最可靠的健康靠山。

在產業政策上，林岱樺直指岡山螺絲等傳統產業正面臨嚴峻挑戰，單靠口號式的「產業升級」已不足以因應國際變局。她提出「三大護國產業」構想，結合高雄的科技實力、海洋環境與戰略位置，積極布局軍工與無人載具產業，讓抗中保台落實在產業結構中。她估算，相關產業可為高雄帶來上千億元產值，並讓傳統零組件從「秤斤賣」升級為高附加價值的國防供應鏈。

林岱樺也指出，隨著國際局勢變化，美、日及台灣相繼強化國防產業投資方向，正與她所倡議的產業路線不謀而合，未來可望為高雄帶來穩定訂單、創造就業，讓勞工有工作、市民有收入。

在城市發展方面，她提出港灣轉型的「一纜二塔三黃金」觀光願景，規劃跨港纜車連結棧二庫與旗津，搭配雙塔地標、觀海設施與纜車博物館，打造國際級港灣景觀，進一步推動旗津「過夜經濟」，帶動觀光、住宿與餐飲全面升級，目標創造千億觀光產值與十萬個工作機會。

談及個人歷程，林岱樺表示，面對長時間的政治壓力與檢驗，她選擇將所有考驗視為淬鍊，證明自身清白與承擔的能力。她強調，這次市長選舉不是比背景、比人脈，而是市民共同參與的改革行動，「市民最大咖，市民才是天王」。

林岱樺最後呼籲，支持以市民為核心的大改革運動，讓高雄在健康照護、產業實力與國際競爭力上全面升級，朝向更安全、更繁榮的未來持續前進。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）