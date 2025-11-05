即時中心／梁博超報導

2026地方大選戰鼓響，各政黨開始積極布局各縣市長提名。民進黨選對會昨（5）日召開會議，確定徵招立委蘇巧慧參選新北市長；就有網友幫蘇巧慧提出政見，只要「停辦新北耶誕城」，在板橋應能拿到破6成的選票。政治工作者周軒也分享網友的政見直呼「笑死」，而新北耶誕城也將在11月14日開幕，他也感慨，「11月到了，板橋人一年一度的惡夢開始了…」

民進黨選對會昨日開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。蘇巧慧感謝選對會的推薦，她已做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。

廣告 廣告

近日新北耶誕城即將開幕，然而在板橋鬧區舉辦，年年都因交通壅塞引發民怨，近年來都有取消或是搬遷到其他行政區的討論。就有網友在Threads上發文，笑稱「蘇巧慧明年的選舉政見，只有要一條『停辦新北耶誕城』，應該在板橋就可以拿到破六成的票了…」。

貼文曝光後引來2萬多人按讚支持，有網友留言表示，「新北耶誕城是板橋人的年度輪迴噩夢」、「誰主張停辦耶誕城，我就投誰」、「身為基督徒不喜歡這種假借耶穌誕生之名實則搞商業之實的爛活動」、「支持停辦沒用的耶誕城！」、「那個耶誕城前幾年還覺得很好，但每年都一樣沒什麼變化」。

也有網友表示，既然叫新北歡樂耶誕城，「至少要新北每一個區都輪流舉辦才公平才歡樂吧」、「辦到貢寮去多好」、「來個淡海耶誕城」

政治工作者周軒也在臉書分享網友的政見，直呼「笑死」；新北耶誕城也將在11月14日開幕，他也感慨，「11月到了，板橋人一年一度的惡夢開始了…」

原文出處：快新聞／市民有感！蘇巧慧參選新北市長 網提「這政見」：板橋選票能破6成

更多民視新聞報導

颱風又來？今東北季風減弱 「鳳凰」最新路徑曝光

太子詐騙集團竟大買11戶豪宅！ 林智群點名金管會應清查：資金來源恐有問題

風暴擴大！太子集團跨國洗錢案 天旭人資主管辜淑雯羈押禁見

