市民權益拉警報！115年度中央預算未過 台南70億補助懸了

115年度中央總預算卡關，台南市府盤點估計126項中央補助計畫、超過70億元恐受影響延宕。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人要注意了！115年度中央總預算到現在還沒通過，市府盤點，126項中央補助計畫、超過70億元恐受影響，長照、道路、人行安全、排水改善，甚至TPASS通勤月票都有可能延宕。

受衝擊的項目涵蓋長照、交通、防災與公共建設，包括氣候變遷河川排水改善及再生水廠建置19億元、道路與人行安全改善11億元、長照十年計畫10億元、TPASS通勤月票補助5億元，以及國中小老舊校舍與廁所整修3億元等，若總預算遲遲未能審議，這些計畫可能延宕或無法推動。

台南市財政體質相較其他五都偏弱，約7成歲出需仰賴中央補助。市府主計處指出，若中央補助落空，市府勢必自籌經費支應，財政壓力將大幅增加。財政稅務局表示，原本44億元的歲入歲出缺口可能擴大至103億元，光利息支出1年就要增加逾1億元。這些原本可用於社福、教育與公共建設的資金，將被迫用來填補政治造成的財務空缺。

此外，新版財劃法上路後，中央縮減地方補助，台南115年度中央補助款由903億元降為857億元，整整少了46億元。市府強調，中央總預算卡關，受害的不是政黨，而是地方政府與市民。若延宕持續，將直接衝擊民生建設、長照推動、防災與城市安全。

市府呼籲藍白兩黨，停止將中央總預算作為政治工具，立即完成審議。台南不應成為政治角力的犧牲品，地方建設與市民權益應受到保障，讓民生政策、城市建設和國民福利得以順利推進。

