市民活動中心電費超支1400萬 桃園市府導入「時間電價」

桃園市內的市民活動中心持續增加，電費支出也愈來愈吃重。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市現有379處市民活動中心，因電價調漲，各區公所面臨沉重的電費支出壓力，市府民政局與台灣電力公司年初研商後，導入「時間電價」，取代「非時間電價(累進電價)」，盼調整尖、離峰用電時間，節省各中心電費，6月底已有25處中心完成電表改表，較去年同期省下約20萬元電費，年底前會就其餘中心陸續完成符合條件的約200處改表與電價調整。

桃園市升格以來，市民活動中心總數從293處增達379處，新增86處，由於電價調漲、各中心使用頻率愈來愈高，電費支出隨之上揚；審計部桃園市審計處檢討桃市去年度總決算後，也於審核報告中指出，市民活動中心電費支出連年超過預算數，2023年超支1050萬餘元，去年超支1441萬餘元，建議市府積極規劃節電措施。

民政局邀台電研議節能對策後，決從2月起導入「時間電價」，台電說明，市民活動中心過去都採用「累進電價」，即用電度數愈高，電費就愈貴，時間電價依據不同用電時間訂不同費率，各中心減少尖峰時間用電，移轉到離峰時間，就能節省電費支出。

許多市民活動中心每月用電經常超過800度，改以「時間電價」計算電費，本就較累進電價來得省，加上週六、週日於中心舉辦的集會、活動比平日多，且2天的整天都屬離峰時間，可望省下電費；民政局長劉思遠說，市民活動中心是重要公共空間，希望在不增加預算、降低電費支出情況下，維持民眾來中心運動、集會、辦研習等權益。

