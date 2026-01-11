市民笑容融化委屈！ 林岱樺告白：為高雄，我要變更強

林岱樺回到政治起點鳳山區進行最後衝刺掃街。 圖：林岱樺辦公室提供

[Newtalk新聞] 高雄市長初選進入最後決戰時刻，立委林岱樺今(11)日回到政治起點鳳山區進行最後衝刺掃街。面對近日接連不斷的政治攻擊與司法爭議，林岱樺在掃街過程當中有感觸的說「所有的委屈，在見到市民笑容的那一刻都已化為動力。她堅定表示不必誰讓我選，因為她早已把自己交給了高雄。

林岱樺今日在多位地方人士陪同下，深入鳳山大街小巷。車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，也有人比讚示意、點頭喊話要她「加緊拚」。林岱樺在車上頻頻回禮致意，並向支持者喊話：「為高雄，我要變更強」。

針對初選過程中遭遇的抹黑與惡意攻擊，林岱樺強調，她始終相信高雄市民的智慧。她指出，政治人物的去留不應該由派系決定，更不該由假訊息操弄。她說昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，現在的她，心中只有高雄的未來，以及如何承接陳其邁市長的建設成果。

林岱樺隨最後呼籲支持者在即將開始的電話民調中展現集體意志。她表示，初選走到最後一哩路，這不是她一個人的選戰，而是全體高雄市民對公平正義的堅持。她誠摯拜託市民接起電話，表達內心最真實的想法。林岱樺感性地說她會尊重民意，也會全力承擔民意。

