市民說、她來做！台中市長候選人何欣純啟動「欣欣向榮傾聽座談」直球面對市民心聲

台中市長候選人、立法委員何欣純「欣欣向榮-傾聽市民心聲」座談會啟動，系列座談的第一場1/4在西區昇平福德祠舉辦。何欣純表示:接下來將陸續與各議員聯合辦理更多場次，持續走入廟口、走入社區，用最直接的方式聽取市民心聲，將大家的期待與建言，轉化為未來政見及台中市欣欣向榮的方向。

何欣純說，最重要的是希望走入基層，聽取民意心聲，把民意心聲反映台中市政現在面臨的問題，藉由面對面的溝通交流，把人民的心聲，對市政的期望，化為未來做為政見的考量依據，希望透過不斷辦理更多活動，座談會形式也好，接下來也會跟議員辦更多的親子活動、以及藝文活動等等，一場不一樣的選舉，藉由多元性的活動讓市民都能夠注意到，且能夠肯定信任我們可以為大台中做更多的事，讓台中更進步、更安全、讓大家更安心。

何欣純指出，台中要更好，就要降低長輩與家庭負擔。她強調，未來若有機會當選服務大台中，將逐一落實三項政策。第一，持續推動老人健保補助，減輕家庭及年輕世代的負擔，第二，敬老愛心卡要更好用、更多元，讓長輩日常生活的交通移動、就醫與各項使用更加便利，第三，若台中市政府有財力有盈餘、也獲市議會支持，將推動普發現金分紅給市民股東，讓大家在景氣起伏、生活壓力增加的時候，能感受到政府相挺，把福利照顧做到位，也推動城市經濟發展。

座談意見交流時，市民關心捷運與公車等大眾運輸發展、停車問題，何欣純也直接回應，捷運路網要成形需要時間，但在路網完整前，公車必須先改善到位，目前公車駕駛長難尋困境，中央已有補助訓練與薪資支持，地方更應加碼提升司機招募誘因，讓公車路網更完善；未來入主市府將加速盤點可用土地，包含公園地下空間與平面停車場立體化，爭取中央補助擴增本市停車量能。

何欣純認為，「欣欣向榮」座談會未來定能一場又一場累積大台中願景，將持續透過座談會與多元活動與市民朋友們互動，讓市民看見一個願意傾聽、能提出解方、也有執行力的團隊，邀請大家一同參與，打造更安全、更安心、更有希望的大台中。