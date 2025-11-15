市民遭中國懸賞「盧媽媽態度呢」？于北辰舉自身例子揭「這人」馬上關心！

論壇中心／綜合報導

中國不只對民進黨立委沈伯洋立案偵查，揚言全球抓捕，隨後又對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，懸賞新台幣百萬元。有網友馬上在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」引發關切，面對台中市民受威脅，市長盧秀燕起初僅回「專心市政」，後來才表態「如市民在台中被威脅，嚴格偵辦，絕不寬貸」。對此，無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目上分享自己收死亡威脅時，時任市長鄭文燦的態度。

于北辰表示，2020年我還是國民黨黨籍時，收到一封死亡威脅的E-mail，是從境外進來的，什麼中華民族復興統一的團體，說要讓對我全家不利，我第一時間先到警察局報案，結果當時第一個打電話給我的人就是時任市長鄭文燦，我當時還是國民黨員，他還是問我有什麼需要幫忙的，我還說市長我以前常罵你，鄭文燦說「那不重要，你是桃園市民，我是市長，我都有義務保護」，然後鄭文燦就在我工作的場所設警察的巡邏箱，「這才叫做市長的態度」，維護市民安全，沒有黨派問題。

中國對台灣立委和網紅發布通緝，網路一再響應中國公安，出現恐嚇行為，挑起事端的是中國，但盧秀燕卻不敢向中國喊話，還要議員質詢時才表態，與鄭文燦當市長時保護市民的態度，兩人高下立判。

