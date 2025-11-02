市民野餐日東區場 數位局攜手東區公所、東區圖書館主打親子童歡野餐趣

「2025台中市民野餐日—台中通野餐慢讀・綠意共享」活動吸引許多民眾參與。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市數位發展局攜手東區區公所、市立圖書館東區分館、東區泉源里與三井LaLaport，共同舉辦「2025台中市民野餐日—台中通野餐慢讀・綠意共享」活動，2日於湧泉公園登場。現場結合草地大書櫃共讀體驗、《台中通》APP集章闖關遊戲、人氣角色「救援小英雄波力」唱跳及精彩節目，截至中午已有超過5000人次參與，一起在秋日暖陽下享受閱讀與野餐的美好時光。

數位發展局林谷隆局長表示，《台中通TCPASS》自上線以來已突破超過300萬下載數，整合超過2600項服務，是生活不可或缺的數位小幫手。本次野餐日東區場特別結合《台中通》APP集章功能，設計趣味任務關卡，串聯APP功能與東區在地景點，只要完成任務即可兌換限量好禮，讓民眾在野餐中輕鬆體驗智慧生活的便利。配合本次市民野餐日主題「閱讀」，擴大閱讀氛圍，現場由市立圖書館東區分館精選六百本童書，打造「草地共享大書櫃」，讓大小朋友在綠意草地上共讀好書，感受閱讀的悠閒與溫度。

活動當天也邀請小朋友最喜愛的「救援小英雄波力」登台同樂，並安排魔術團隊、小小大世界創意舞蹈學院、禮物盒劇團、海灣繪本館等帶來一系列表演與互動，為活動增添滿滿歡笑。另外，為推廣在地文化並振興地方商圈，數位局推出「台中通東區優惠店家地圖」，精選多家特約店家，活動當天出示「數位市民虛擬卡」即可享有專屬優惠或好禮，讓市民在野餐同時也能順道探訪東區美食，延續愉快的親子行程。