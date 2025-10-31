市民野餐日東區湧泉公園11/2登場 體驗《台中通》APP集章趣

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市民野餐日東區湧泉公園11/2登場！數位發展局攜手東區區公所、市立圖書館東區分館、東區泉源里與三井不動產株式會社（LaLaport），共同舉辦「2025台中市民野餐日—台中通野餐慢讀・綠意共享」活動，現場結合草地大書櫃共讀體驗、《台中通》APP集章闖關遊戲、人氣角色「救援小英雄波力」唱跳及精彩節目，邀請市民家人走出戶外，在秋日暖陽下享受閱讀與野餐的美好時光。

數位發展局長林谷隆表示，《台中通TCPASS》自上線以來已突破超過300萬下載數，整合超過2600項服務，是生活不可或缺的數位小幫手。此次野餐日東區場特別結合《台中通》APP集章功能，設計趣味任務關卡，串聯APP功能與東區在地景點，只要完成任務即可兌換限量好禮，讓民眾在野餐中輕鬆體驗智慧生活的便利。

林谷隆指出，配合此次市民野餐日主題「閱讀」，擴大閱讀氛圍，現場由市立圖書館東區分館精選6百本童書，打造「草地共享大書櫃」，讓大小朋友在綠意草地上共讀好書，感受閱讀的悠閒與溫度。活動當天也邀請小朋友最喜愛的「救援小英雄波力」登台同樂，並安排魔術團隊、小小大世界創意舞蹈學院、禮物盒劇團、海灣繪本館等帶來一系列表演與互動，為活動增添滿滿歡笑。

林谷隆提到，為推廣在地文化並振興地方商圈，數位局推出「台中通東區優惠店家地圖」，精選多家特約店家，包括小倆口紅豆餅雞蛋糕、周家彰化肉圓、侯茶茶飲、由本室油飯、第四市場辣味豆哥、進舷號飲料鬆餅店、小語甘食所、中二廚、旱溪臭豆腐及義進素食等。活動當天只要出示「數位市民虛擬卡」，即可享有專屬優惠或好禮，讓市民在野餐同時也能順道探訪東區美食，延續愉快的親子行程。

數位局邀請爸媽帶著小朋友們把握秋日好時光，於這週日11月2日帶上一本書與野餐墊，提前下載《台中通》APP，一同前往東區湧泉公園參與2025台中市民野餐日，享受草地閱讀、親子互動與智慧生活的美好體驗，共同創造溫馨難忘的家庭回憶