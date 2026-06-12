「市民」批盧秀燕訪歐？ 江和樹抓包是「綠營幕僚」

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台中市議員江和樹。（圖／東森新聞）





台中市長盧秀燕日前出訪歐洲，引發外界關注。有媒體街訪兩名台中市民，談及對市政及市長出訪的看法，不過台中市議員江和樹質疑，兩名受訪者實際上具有民進黨政治工作背景，其中一人更是民進黨台中市議員陳雅惠服務處主任，認為媒體未揭露相關身分，恐影響民眾對受訪內容的判斷。對此，陳雅惠則強調，助理也是市民，依法有表達意見的權利。

街訪身分掀議

媒體街訪中，兩名受訪者以台中市民身分表達對盧秀燕出訪歐洲的看法，認為市民更希望看到市政問題獲得解決，而非頻繁看見出訪照片，並指出交流成果難以引起共鳴。

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不過，台中市議員江和樹質疑，受訪者並非單純市民，其中一人為民進黨台中市議員陳雅惠服務處主任，長期在地方服務，另一人則被指曾投入里長選舉，認為相關政治背景未被揭露，有刻意操作之嫌。

藍綠隔空交鋒

對於相關爭議，民進黨立委莊瑞雄表示，各級首長甚至總統出訪都會受到外界批評，盧秀燕也不例外，外界提出質疑屬正常現象，更期待出訪能帶來具體成果。國民黨立委羅廷瑋則指出，過去選舉期間也曾發生街訪或民調受訪者具有特定政治背景卻未揭露的情況，質疑民進黨以假民意方式影響選情。

陳雅惠強調有發言權

面對外界質疑，台中市議員陳雅惠回應，助理同樣是市民，當然有權利接受媒體訪問並表達個人意見。她表示，這次受訪內容主要是討論市長出訪及市府表現，並未出現激進言論。不過國民黨立委黃健豪則批評，盧秀燕出訪是為台中爭取訂單、拓展交流，認為綠營民代不應藉此製造爭議。

爭議聚焦揭露義務

議員陳雅惠喊出，該討論的不是受訪者的身分，而是反映的內容是否屬實，但這樣的說法讓在野陣營難以接受，畢竟事關藍營太陽，再度引發朝野戰火。

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