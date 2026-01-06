市消與金屬中心研發無人機浮力裝置

台南市政府消防局與金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組共同完成無人機浮力裝置。

為強化水域搜溺勤務安全、降低無人機執勤風險，台南市政府消防局與金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，當無人機不慎落水，可即時啟動浮力裝置，使無人機迅速浮出水面。

消防局無人機常用於水域搜溺、搜索以及災害現場即時影像回傳等任務，在執行飛行搜尋過程中，可能因天候不佳、機械故障或人為操作等不可預期因素，導致無人機突發失控墜入水域，造成沉沒遺失，影響後續救災量能及設備使用效益。

為有效改善無人機落水後無法尋回的問題，台南市消防局規劃導入專用浮力裝置，與金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組合作，依現行使用XELER無人機機型，量身訂做開發設計浮力裝置，並結合落水試驗及飛行測試。

消防局長楊宗林表示，建置無人機浮力裝置，執行水域搜溺勤務飛行前套裝於機體上，當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置，充氣內部救生圈，使無人機能迅速浮出水面，有效爭取打撈回收時機，提升無人機整體使用效益。

消防局持續精進科技救災、提升救援效能，無人機浮力裝置開發與建置作業已完成，正式投入搜溺勤務使用，確保裝置實用性與安全性符合實際救災需求。