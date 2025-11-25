市立泳池12/1起封館維修 預計農曆年後重新開放

市立游泳池啟用45年，首度池體安全大維修，自12月1日起封館3個月。（圖：教育處提供）

基隆市立游泳池民國69年完工後，使用至今已超過45年，泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損，以及游泳訓練跳水台等問題，積存已久，嚴重影響使用安全。自12月1日起至明年2月28日止，將封館3個月，辦理45年首度池體安全大維修；預計完成後，迎來全新照明、安全跳水台等完善場域設施。

市立體育場場長林柏樹表示，因市立泳池下方滲水嚴重，池體安全結構修繕刻不容緩，自113年起，體育場便積極申中央的優化運動場館及環境計畫，並爭取到泳池修繕經費共1,300萬元，已於114年9月23日開工，先就周邊觀眾席磁磚等項目施作。

市立體育場同時在11月7日會同泳池的高度使用單位，包含各級學校體育促進會代表、各游泳協會、體育會、及民意代表召開說明會議，最終共識決定，市立游泳池將於12月淡季到過年期間整修，力求將影響程度降至最低，施工期間泳池暫停對外開放。

教育處表示，市立游泳池這次主要是針對泳池地下結構體安全問題修繕，惟泳池整體長年燈光照度不明、選手游泳訓練跳水台高度問題，亦在此次整修一併妥善處處理，預計完成修繕後，農曆年後開放，將提供市民更安全、舒適的運動環境。市府規劃在泳池重新開放時，將辦理試營運，試營運期間是否提供市民優惠票價等措施，正進一步研議中。

除提升市立泳池環境外，教育處亦同步積極優化校園泳池，並開放民眾使用，近期如七堵國小溫水泳池於114年11月完成新增蒸氣室、烤箱及SPA池水療設備修繕，完善泳池多項設施功能，並引進專業委外廠商對外經營，在11月15日至12月31日試營運，讓民眾有更多元運動選擇。