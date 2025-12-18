市立田徑場OT案招商說明會 熱絡

基隆市市立田徑場OT案，在台北世界貿易中心舉辦公告前招商說明會，現場企業反應熱絡。（圖：教育處提供）

▲基隆市市立田徑場OT案，在台北世界貿易中心舉辦公告前招商說明會，現場企業反應熱絡。（圖：教育處提供）

基隆市政府日前到台北世界貿易中心國際貿易大樓國際會議廳，舉辦「基隆市市立田徑場（含停車場）及周邊運動服務設施OT案」招商說明會，現場吸引近多家北部相關運動經營業者參與。基隆市立體育場場長林柏樹，在招商說明會中，說明基隆市立田徑場（含停車場）及周邊運動服務設施OT案相關招商規劃，讓鄰近縣市潛在優質企業充分了解，未來可望共同打造基隆市田徑場，成為運動訓練、休閒體驗與專業服務的多功能運動場域。

廣告 廣告

謝市長國樑表示，基隆市市立田徑場（含停車場）預計於一一五年五月完工，八月開放啟用，市府團隊歷經多時民意需求評估、公聽會、基隆三場招商說明會等前置作業，綜合基隆民眾使用需求，及前述場次運動場館業者意見回饋，十七日特別在台北世界貿易中心國際貿易大樓擴大舉辦說明會，以期更積極導入民間產業資源投入基隆。

招商顧問公司廣恆進一步指出，該案是基隆最大規模的運動場域委託營運案，備受期待，委託範圍主要包含二處，一是，基隆市立田徑場建築物地上四層，含籃球場、網球場、室內運動多功能運動空間等，以及停車場車位計二百格；二是基隆市市民體育活動中心（鄰近田徑場），以室內網球場三座，運動教室等，綜合而言，該案以委託室內運動場地營運為主，二處委託營運基地面積共計約一○三○九平方公尺，現場潛在投資人詢問度高，反應熱絡。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，市府全力支持運動場館促參，期望讓基隆公共運動設施在二○二六年迎來嶄新階段，提供市民更安全、舒適、多元的運動環境及服務品質。十七日台北場說明會完畢後，預計本（十二）月上網公告招標，公告期四十五日，相關作業訊息將同步於關財政部促進民間參與公共建設資訊網https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx，以及基隆市立體育場官網https://www.stadium.klcg.gov.tw/公告，歡迎踴躍參與投標。