市立醫院強化健康園區規模 段樹文議員：填補八德國中校舍缺口

▲市立醫院強化健康園區規模，段樹文議員促補八德國中校舍缺口。（圖/議會提供）

【亞太新聞網／記者范文濱／桃園報導】

段樹文議員在市政總質詢中指出，八德健康園區、市立醫院與長照中心是區域最重要的民生建設，其進度與量能將直接影響八德未來的醫療與照護品質，市府必須清楚呈現規模、設計與時程，避免工程延宕造成服務落差。

段樹文議員表示，市立醫院已編列預算並預計明年動工，長照中心同步納入規劃，需確保急診量能、專科布局與醫護人力到位。同時，健康園區周邊交通必須提前整體改善，讓未來就醫民眾能在安全順暢的路網下使用醫療服務，不再受道路瓶頸影響。

他強調，長興路將成為市立醫院主要車流與救護動線，現況電桿密集、路幅受限，若不同步推動電纜地下化，將影響救護效率與交通安全。他要求市府將此列為優先工程，與醫院施作時程整合，避免醫院啟用後才補救，造成市民長期不便。

在教育方面，段樹文議員指出，八德重劃區人口快速成長，八德國中校舍不足問題已成家長普遍關切的焦點，教室與班級空間無法因應就學需求，亟需啟動整體擴建計畫。他要求教育局提出清楚時程，讓家長了解改善進度，同時使學生能在更安全舒適的環境中學習。

段樹文議員表示，健康園區、市立醫院與校舍擴建皆關乎八德未來發展，將持續督促市府落實推動。他強調，八德的醫療、交通與教育需求相互連動，市立醫院的啟動、長興路地下化及八德國中擴建，都是市民最直接期待的建設，盼市府以更積極態度全面落實，讓八德整體生活環境真正升級。提升公共服務品質。造福居民長遠需求。推動城市均衡發展。

