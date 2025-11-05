市立醫院與八德社會住宅進度 朱珍瑤議員盼加速落實市民需求

【記者范文濱/桃園報導】

市議員朱珍瑤在市政總質詢中，關注桃園市立醫院及八德社會住宅進度。她指出，今年4月市長親自與衛生局長赴中央爭取設置市立醫院，但八德總院土地仍在都市計畫個案變更中，預估最快也要到2028年完成。朱珍瑤議員質詢市府是否有加速辦法？並建議八德總院朝婦幼特色醫療規劃，因該區新生兒數量居全市之冠，同時也應增設銀髮族復健服務，以因應人口老化趨勢。

朱珍瑤議員並關注其他三個分院區—大溪、觀音、復興的特色規劃，建議增設長者復健醫療，參考臺中全國首座長者復健醫院模式，以滿足高齡族群需求。朱珍瑤議員提醒，市立醫院推動面臨中央實施的個別醫院總額制限制，看診人數超標將扣健保補助，直接影響醫院扣點及民眾就醫便利。

明年衛福部可能調漲大型醫院部分負擔，市民到大醫院看診恐飆至1,200元，朱珍瑤議員建議，市府能協助市民就醫，並強力爭取敬老卡可用於掛號費，參考台中經驗每次上限50元，減輕長者負擔。

在社會住宅議題上，朱珍瑤議員指出，八德區雖已有三處社宅，但需求持續增加，中籤率下降。市府規劃永豐路茄苳社宅，預定2030年完工，她期盼加速推動，並建議在八德區試辦可負擔住宅，讓年輕世代以低於市價價格購屋，避免炒作。

朱珍瑤議員強調，市立醫院特色規劃與社會住宅推動，直接關乎市民健康與居住福祉，市府應持續加速，兼顧各族群需求，確保桃園市民能安心就醫與安居。

