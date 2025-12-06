市立醫院開幕 藍綠3選將同框

台中市立老人復健綜合醫院6日隆重開幕，有意角逐下屆市長的立法院副院長江啟臣（前排右二）、藍委楊瓊瓔（前排左一）與綠委何欣純（前排左二）同框出席。（馮惠宜攝）

台中市立醫院6日開幕，表態爭取國民黨提名參選台中市長的立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與民進黨提名參選人立委何欣純3人同框，意外成為市長選戰角力戰。江、楊幾無互動，2人在會後各有參選動作，江在台中人口最多的北屯區大動作攜手立委黃健豪、市議員沈佑蓮等成立聯合服務處，被視為問鼎市長的「起手式」；楊則發表主張，再次強調以公開初選檢視弱點、強化勝選力，「姐弟登山式」的競爭，讓國民黨下屆市長提名更趨白熱化。

昨江啟臣緊陪市長盧秀燕，與楊瓊瓔無互動；楊與綠委何欣純同座不時談笑風生。外界關注3人互動之際，也關注國民黨主席鄭麗文今將出席台中場黨慶，是否會為江楊「神仙打架」的提名攻防定調，早日穩住藍營軍心。

鄭麗文下午也將到彰化縣議會參加黨慶，黨內縣長熱門人選立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋均將出席，引發關注；民進黨縣長人選預定月底前出爐。

江啟臣強調，北屯31萬人口是市政核心，也是串聯原縣市區的重要樞紐；這是繼4月與黃健豪、市議員賴順仁合作後，再次擴大連線。黃健豪形容聯合服務處就是「聯合戰隊」，盼明年替江與沈佑蓮2位參選人一起加油。

日前宣布「我準備好了！」爭取提名的楊瓊瓔，昨再提公開初選主張，重申公開初選能讓候選人更強、吸引中間選民。她也強調與江是「姐弟登山、互相成就」，共同目標都是為民服務。

台中市黨部主委蘇柏興坦言，原訂明年1月協調，但情勢升溫，協調必須「愈快愈好」。