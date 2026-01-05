市立體育館內裝動線改造 預計2月完成

基隆市立體育館內裝大改造，座椅升級、場地照明，預計2月完成，3月開放全民共享。（圖：教育處提供）

▲基隆市立體育館內裝大改造，座椅升級、場地照明，預計2月完成，3月開放全民共享。（圖：教育處提供）

基隆市立體育館啟用超過40年，觀賽座椅長期使用損壞，整體動線設計不符現代觀賽需求，為了提供市民更安全、舒適的觀賽環境，基隆市立體育館在114年10月2日開工改善，更新東、西兩側座椅計2,278席，並升級座椅品質，同時優化整體動線，改善照明及地坪，力求打造現代化場館設施，整體改造預計今年2月底完成，3月，市民便可到場感受不同的市立體育館。

廣告 廣告

市立體育場場長林柏樹表示，此次改善工程針對觀眾席座椅更新、動線調整，以安全性與舒適度為主要改善方向。本次施作看台東、西兩側觀眾席，新座椅採人體工學設計功能支撐性佳，並加大座椅間距，提供長時間觀賽舒適體驗，尤其，座椅材質採韌性強、耐衝擊性、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，且增設裝杯架，符合民眾觀賽時，放置飲品的飲食需求；完成後，東、西側計有2,278座席可供民眾使用，南北側觀眾席，則依後續經費逐步辦理改善；同時，體育場優化場館內動線，加大場內走道與樓梯踏階寬度，並區劃雙向通行動線，使通行順暢，同時改善地坪及照明等空間環境，讓公共安全更有保障。

教育處長徐嬿立進一步說明，整體座椅及動線改造，預計於115年2月底完成，3月市民便可到場感受不同的市立體育館；她同時強調，體育館優化改造只是一個起點，未來，將持續擴展到基隆各運動空間，以更安全、舒適、符合現代場域標準環境展現給市民，提供更優質的運動與休閒環境。