⽵市脊髓損傷者協會回收舊衣車年久失修 ⽵蓮寺慨贈百萬「舊衣新生貨⾞」

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市脊髓損傷協會原有貨車因車齡老舊、在資源有限下，所幸長期關心該協會的市議長許修睿慷慨捐贈一輛全新的「圓夢貨車」，提供即時且溫暖的支持，今(12)日在竹蓮寺舉辦「舊衣新生計畫」圓夢貨車捐贈儀式，市長高虹安特別出席見證活動，她並表示，此次捐贈不僅是一項實質資源的挹注，更象徵著宗教團體結合公益實踐，讓愛心化為具體行動，在城市中持續流動與延伸。

新竹市脊髓損傷協會原有貨車因車齡老舊，市議長許修睿慷慨捐贈全新的「圓夢貨車」，今(12)日在竹蓮寺舉辦捐贈儀式。（圖／記者金祐妤攝）

高虹安指出，「舊衣新生圓夢貨車」強化協會在舊衣回收、物資運送及公益服務上的行動量能，竹蓮寺歷史悠久，長年守護地方信仰，且積極投入社會公益，關懷弱勢不遺餘力。此次的公益捐贈儀式，透過寺廟實質的支持，協助協會打造更安全、舒適的工作環境，正是宗教團體發揮社會影響力的最佳典範。

高虹安說，身兼新竹市議會議長的竹蓮寺主委許修睿長期投入公益、行善不落人後，早在一一二年七月便透過竹蓮寺捐贈兩輛救護車予新竹市消防局，造福無數市民，展現對公共福祉的高度關懷。市府也將持續扮演最堅實的後盾，攜手民間團體與各界力量，持續改善無障礙環境與相關服務，朝向打造更友善、更有愛的城市目標邁進。

竹蓮寺主委許修睿指出，此次代表竹蓮寺及新竹市竹蓮文化基金會，共同捐贈舊衣回收車予新竹市脊髓損傷協會，不只是實質資源的提供，更希望拋磚引玉，鼓勵更多民間力量關注身心障礙公益服務。

新竹市脊髓損傷協會理事長阮汶芳表示，該協會原有貨車因車齡老舊、維修負擔沉重，在營運資源有限下備感壓力，所幸長期關心協會的許議長與夫人慷慨捐贈一輛全新「圓夢貨車」，提供即時且溫暖的支持。她指出，協會主要以舊衣回收維持營運，新貨車未來將投入舊衣回收、物資運送及各項公益服務，大幅提升第一線服務機動性；也呼籲民眾踴躍將舊衣送至協會會館，並期盼在社會大眾支持下，讓服務穩定延續。