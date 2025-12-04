市話民調代表性受質疑 薛兆基：民進黨初選制度該與時俱進，混合式抽樣不可再拖

▲民進黨左楠市議員參選人薛兆基指出，市話使用率逐年下降，但民調制度仍停留在單一市話抽樣，恐怕無法與時代通訊習慣同步。（圖／薛兆基提供）

【記者 范東平／高雄 報導】高雄市長黨內初選進入高強度民調期，市話頻繁響起成為不少市民的共同經驗。然而，市話民調是否仍足以反映真實民意，也再次成為社會討論焦點。民進黨左營、楠梓市議員參選人薛兆基指出，市話使用率逐年下降，但民調制度仍停留在單一市話抽樣，恐怕無法與時代通訊習慣同步，應正視改革需求。

薛兆基表示，以目前民調公司能使用的公開資料庫來說，手機抽樣確實比市話抽樣更耗時、成本更高，若要在市議員選區採用大規模手機撥號，確實可能面臨「樣本需大幅提高、時間拉長至十天以上、費用倍增」等現實限制。但他認為，正因如此，更需要開始面對制度調整的必要性，而非繼續倚賴逐漸失去代表性的市話抽樣。

他指出，市話接聽者多集中在家中長輩，30至50歲核心勞動族群不可能長時間在家等待市內電話，這使得有效樣本偏向特定年齡層，導致民調結果與選區整體民意產生落差。「如果制度不進步，民調反映的將不是民意，而是誰能動員更多『接電話部隊』。」薛兆基說。

面對「手機民調在議員層級難以執行」的疑慮，薛兆基認為，改革可以分階段推動，未必要一步到位。他建議，即便短期內無法以手機占大比率完成抽樣，至少可以考慮市話與手機 9：1 或 8：2 的混合式抽樣，讓行動世代不再完全缺席。他強調，只要民調公司願意投入更多技術、人力與時間，成本雖會提高，但「能否提升民調代表性、確保程序正當，才是更重要的事」。

他也提醒，台灣通訊環境十年後將更倚賴手機，屆時市話普及率恐跌到更低，不及早調整，將使全民調制度逐漸失去科學性。他呼籲中央及政黨應未雨綢繆，討論民調制度未來方向，讓民意調查真正回到反映民意的初衷，而不是成為競爭激烈時期的動員工具。

薛兆基說：「改革不會容易，但不代表不該做。制度要跟著時代走，民意才不會被侷限在過時的抽樣工具裡。」的環節。

